El matador, empresario Curro Leal echó toda la carne al asador, preparando desde el total remozamiento de la Plaza Monumental de Zacatecas y estar como nueva para recibir a los miles de aficionados , muchos harán la legua con sus grupos de amigos y familiares para disfrutar este importante serial , el ciclo de la máxima festividad de este bello y taurino estado zacatecano; que después de dos años de abstinencia vuelve por sus fueros. Con eventos artísticos, culturales, gastronómicos, exposiciones de todo tipo, palenques, charreadas, teatro del pueblo y sin duda lo principal son las corridas de toros en la flamante plaza monumental de Zacatecas. La empresa que dirige este reconocido y respetado taurino aquí, allá y acullá. La plaza está construida en cantera rosa que representa al estado, La obra estuvo a cargo del ingeniero Javier Reynoso, el arquitecto Marcos Aburto y el ingeniero Salvador López con un costo de más de diez millones de pesos. Así con limpieza, cambio de tablas del callejón, remoción de arena, pintura en el inmueble y los corrales y de la báscula para los toros de lidia. Estar radiante para por la puerta grande disfrutaremos los festejos que incluyen corridas de toros, una de rejones y una novillada ¡Que Dios reparta suerte en esta feria tradicional en el mismísimo mes de la Patria!

LOS CARTELES

La campaña estará integrada por ocho corridas de toros, una novillada y un festival. Que repetimos las combinaciones: 3 de septiembre, novillos de Torrecillas para José María Mendoza, Jussef, Rafael Soriano, Juan Querencia, Hidalgo García, César Pacheco y Lolo Gutiérrez. Día 4: toros de Puerta Grande para los rejoneadores Cuauhtémoc Ayala, Fauro Aloi. Tarik Othón con los forcados Armadores de México y Mazatlecos. Estará en disputa el reconocido trofeo de la Forca de Plata. Día 8: toros de Los Ebanos para el hidrocálido Arturo Macias, Fermín Rivera y Octavio García El Payo. Día 9 Festival de Aficionados Prácticos, erales de diversas ganaderías para Pedro Pinzón Haces, Pedro Haces III,Luis Martínez “Pañal”, Ricardo Carmona, Manuel Luviano, Adolfo Mendoza t Carlos Allende. Día 9 toros de José Julián LLaguno para Uriel Moreno “El Zapata”, Israel Téllez y Antonio García “El Chihuahua”. Día 10 toros de San Fermín para Diego Sánchez, Héctor Gutierres y el valiente queretano Diego San Román. Día 11 toros de José Garfias para André Lagravere “El Galo”, Juan Pedro Llaguno y Miguel Aguilar. Día 16 toros de Guadiana para Juan Pablo Sánchez, el gran tlaxcalteca Sergio Flores y un torero a designar. Día 17 toros de Pozo Hondo para Antonio Romero, Luis Ignacio y el diestro local Angel Espinoza “Platerito”. El 18 toros de Carranco para José Mauricio, Gerardo Adame y Armillita IV. Ahí mismo, Pedro Haces Barba de La Empresa Don Bull, señaló “Que es tiempo de demostrar que en México tenemos excelentes matadores, para todos los gustos (como estos redondeados carteles) que pueden torear y gustar en todas las plazas del mundo taurino… A su vez el ganadero Armando Guadiana uno de los invitados a la conferencia presentación del serial zacatecano, aprovechó los micrófonos para enviar un mensaje a los colectivos anti taurinos, que se han dado a la tarea de intentar prohibir la tauromaquia en nuestro país: “Diría que piensen muy bien las cosas y no hagan lo que hacen de estar en contra de nada nada más por seguir la procesión, a quien no le gusten los toros, pues que no vaya”…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…