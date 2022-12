Desde los tendidos de la Plaza México | Manuel Benítez Carrasco, 20 años en la plaza de la gloria

Como cada año, les deseo muy feliz Navidad y un año enorme de satisfacción, con un recuerdo muy especial por don Manuel Benítez Carrasco, inolvidable amigo, exquisito poeta, que falleció en la paz del señor hace ya 23 años en Granada, su Granada, España. Del que nuca supimos si era mejor poeta que caballero, fino, alegre y muy taurino escribió cientos de poemas entre ellos muchos sobre el toro, los toreros, sitios y personajes que rodean la Fiesta Brava ¿quién no se sabe por lo menos “la tonada” de ”Uno, dos y tres, tres banderilleros en el redondel"? De este personaje del que tuve el privilegio de ser su amiga, que del brazo de destacados taurinos acudía a las corridas en las plazas donde se encontraba, Texcoco, la Monumental Plaza México, la Maestranza de Sevilla, Córdoba, Puerto de santa maría de Cádiz o Jerez de la Frontera con su amigo-hermano don Antonio Ariza Canadilla al que otorgó el título de “Archivo Lírico” pues se sabía todos sus poemas. Autor de 14 libros, de este genial poeta.

Qué sencilla grandeza cuando nos habla de las figuras del toreo

Mucho se puede hablar de los éxitos de don Manuel Benítez, como es el que día tras día, los niños de México recitan en los actos importantes de sus escuelas, sus poemas como “El perro cojo”o “Un niño una vez quería”.

En el volumen de “De ayer y de hoy” que está ilustrado por el Maestro JUAN LARA otro artista irremplazable. Destacan los poemas de toros “Maletilla”: Torero en flor, maletilla/un capote para el hambre/y el sudor de cada día/y los bolsillos del miedo/llenitos de valentía”… Las letrillas de cuando pasa el toro. Los tres tiempos del Toreo: Distintos, Artes y Sones/Aquí estamos tres veletas/dos en tus pitones/uno en mi muleta… Otro memorable es “A ese toro indultado”.

La Gran Faena, El Toro del Soneto o Vivero de Coyoacán/Viveros para pinares/y toreros. Unos que tal vez serán/pinares por los senderos/ y otros que se quedarán/ y por qué? / sin salir de los Viveros…Por lo que sugiero a los que no tuvieron la fortuna de escucharlo busquen alguno de sus libros y disfruten ese su don de la musicalidad, el cómo conjugó la gracia con la profundidad, la ligereza con el sentido dramático. Y como les dije antes, del que no se sabe si fue mejor como amigo y caballero o como poeta. Un auténtico taurino, su toreo es el valor, el temple, el arte, un monstruo de la pluma, del pensamiento, de la generosidad, personaje dentro de la Fiesta de Toros y de la vida, irremplazable e inolvidable Don Manuel Benítez Carrasco y qué mejor que recordar su maravillosa obra.

La gran faena

¡Quién iba a decir que el toreo empezaría en el ruedo de aserrín de aquella carpintería…!/ En el ruedo nazareno con albero de madera el torerillo divino ensayaba su faena/ Y hacía en pequeña escala, de los mandiles, capotes, de las virutas muletas, de las puntillas estoques/ La Virgen espectadora tenía, sin darse cuenta, en sus manos un nevado pañuelo de presidenta/ Y la Virgen no sabía, mejor que no lo supiera, que su hijo moriría en un ruedo de madera/ Moriría para darnos una barrera de sol en la plaza venturosa de nuestra resurrección/ Que no en vano, entre tinieblas mató a volapié de luz a la muerte aquel torero en el ruedo de la una cruz…NOS VEREMOS MAS TARDE…QUE EL CIELO LOS JUZGUE…