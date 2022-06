Desde los tendidos de la Plaza México | Venían como navajas de barberos

Pero no pudieron tocar pelo en la última corrida de La Feria de Primavera que tuvo la mejor entrada.

JUAN PEDRO LLAGUNNO TERCERO DEL CARTEL

Joven matador queretano de reciente alternativa con casta, entrega y recursos, bordó importante faena para haber salido en hombros al sexto toro Albero del hierro de Arroyo Zarco, que mereció arrastre lento. Un toro codicioso y bravo al que Llagunno le corrió la mano por ambos lados y templando los muletazos acompañados de largos y roncos “oles”. Desafortunadamente se tiró a matar sin la muleta y sufrió aparatosa voltereta, el gozo se fue al pozo: Tres avisos, Albero regresó al corral; el respetable reconoció su entrega y lo ovacionó con fuerza. De su primero “Morador de Golondrinas” no tuvo tela, juan Pedro tuvo aviso, escuchó palmas y saludó.

ANDRÉ LAGRAVERE “EL GALO”

No tuvo suerte en el sorteo, su primero Legado del hierro de Golondrinas, no tuvo un pase y sí muchas complicaciones, le enviaron un aviso por prolongar la faena que no hubo y se fue en silencio. Con el quinto de la tarde el del honor que sí lo fue Deseo, del hierro de Arroyo Zarco de Don Fernando Pérez Salazar, un toro bravo con casta y movilidad que se fue premiado con arrastre lento. Este torero de dinastía dividió las opiniones. Vimos tandas variadas con ritmo y entrega, aunque de inicio no encontró la distancia lo que los aficionados le recriminaron y El Galo no logró la faena que Deseo merecía. Dos avisos y el de Arroyo Zarco ovacionado.

ABRIÓ PLAZA EL TLAXCALTECA URIEL MORENO “EL ZAPATA”

El espada maduro del cartel, un torero garantía de entrega y variedad conecta con el público y su colocación de banderillas es espectacular que pone a los aficionados de pie. Con su primero “Egresado” de Golondrinas que de salida saltó al callejón sin pasar a daños mayores. El Zapata intentó sacar agua de una piedra entrega y recurso reconoció respetable que despidió al de Golondrinas con sonoro abucheo. Con él su segundo, el cuarto de la tarde de la ganadería de Arroyo Zarco “Risueño” al que muy valiente lo recibió de hinojos. Le colocó emocionantes pares de banderillas que fueron muy festejadas y alegraron la tarde. Una faena sin nada para recordar, El Zapata se tardó en matar y tuvo aviso… los aficionados se fueron contentos fue una corrida con toda la gama de emociones.

ORGULLO MEXICANO

Como mencionó el colega Guillermo Leal, en los dos escenarios más importantes de España hubo triunfos mexicanos el pasado domingo 22 de mayo. El novillero michoacano ISSAC FONSECA salió en hombros con La Real Maestranza de Sevilla, tras cortar dos orejas, premio a una faena de temple y variedad, “fue una tarde de maravillosas sensaciones”, dijo el debutante FONSECA vía telefónica.

Y, en Las Ventas de Madrid, el matador hidrocálido LEO VALADEZ consiguió un apéndice, tras una faena de entrega…

NOS VEREMOS MAS TARDE… QUE EL CIELO LOS JUZGUE…