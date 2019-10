Desdoblamiento inquietante

La Secretaría de la Defensa Nacional atraviesa un proceso de desgaste muy fuerte lo cual la ha obligado a redoblar esfuerzos para cumplir con sus tareas, que incluyen combate al narcotráfico, “huachicoleo”, ayuda humanitaria, etc. Lo anterior fue dicho por el general Homero Mendoza Ruiz, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, el pasado 3 de octubre durante un encuentro de alto nivel que tuvieron autoridades mexicanas con representantes del gobierno de los Estados Unidos.

“Estamos ahorita en un proceso de desgaste muy fuerte; sin embargo, el soldado mexicano se desdobla, se esfuerza en satisfacer todos los requerimientos que ha hecho el Poder Ejecutivo”. Se trata, pues, de desgaste que es perder fuerza, vigor o poder y de desdoblamiento que es extender algo que estaba doblado; o sea, desenvolverlo, desplegarlo.

La afirmación es inquietante porque el Presidente de la República es el Comandante Supremo de las Fueras Armadas en los términos de la fracción VI del artículo 89 de la Constitución y de las leyes orgánicas del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México. Es de notar que dicha fracción habla de la “seguridad interior”, aparte de la “defensa exterior de la Federación”, que son parte de la “seguridad nacional”.

Ahora bien, el desgaste y el desdoblamiento del caso pueden llevar al agotamiento o ineficacia. Las Fuerzas Armadas se disciplinan a lo que diga su Comandante Supremo. De esto no hay duda. No obstante toda institución tiene un límite de resistencia. La voluntad política, por más que se apoye en grandes valores, opera sobre la realidad. Se ha informado, por ejemplo, que en Culiacán los narcotraficantes contaban con armas que dejan cortos a los famosos “cuervos de chivo”, lo que inhibió a la autoridad aparte de una serie de amenazas que se hicieron contra familias de militares.

En otras palabras, el desdoblamiento -despliegue de varias tareas- y el desgaste permanente que trae consigo satisfacer todos los requerimientos del Comandante Supremo topa irremediablemente con una realidad que propician aquéllos disminuyendo fuerza y vigor. Y esto causado por una idea política que no ha dado los resultados que se esperaban. Procede, pues, un cambio de esa idea.

En relación con lo anterior es bien sabido que en la historia de la humanidad nunca ha habido un Estado que carezca o careciera de facultad coercible, que es reprimir o impedir. El Estado es para Kelsen la sociedad política y jurídicamente organizada capaz de imponer la autoridad de la ley en el interior -facultad coercible- y de afirmar su personalidad y responsabilidad frente a las similares del exterior.

El Estado es así en suma un sistema de supuestos de conducta humana normados y que en consecuencia forman el contenido de un ordenamiento normativo. La autoridad no se pide ni se sugiere. Se impone. Por lo tanto el exceso de autoridad o la falta de ella rompen el equilibrio necesario en el fiel de la Justicia, que es el que da el punto exacto de conformidad con la verdad jurídica.

Para Kant la libertad es el fin del Estado; libertad que no se debe entender como una arbitrariedad subjetiva sino como el respeto de la libertad moral de cada uno a la libertad moral del conjunto, hecho esto posible mediante la ley. Lo cual equivale a que el desgaste y el desdoblamiento a que me he referido inquieten y preocupen; porque hay Estados fallidos por acción incluso dolosa y los hay por omisión que contiene culpa que es irresponsabilidad, descuido o desidia.

Es lo mismo que sucede, comparando, en un barco ya que dejarlo a la deriva lleva casi siempre al naufragio. La autoridad en el Estado depende del timón y del timonel. El primero se sustenta en las leyes y el segundo en el conocimiento y sensibilidad políticos. Sabiduría y emoción, no sólo buena voluntad.





