Designación de Comisionados del INAI: El pendiente de 2023 

Dra. Norma Julieta del Río Venegas





El 15 de diciembre de este año terminó el periodo de sesiones del Senado de la República y hasta el momento siguen sin nombrarse a 2 nuevos Comisionados o Comisionadas que cubran las vacantes que tenemos en el Pleno del INAI.

Los organismos autónomos como el nuestro son resultado de la lucha social que por años se ha realizado para que nuestros derechos sean plenamente respetados, pensar que en algún momento se afecte la operatividad del INAI es abrir la posibilidad de una regresión en las libertades informativas.

Las sesiones de Pleno del INAI son parte de la esencia de nuestro trabajo, en ellas, resolvemos recursos de revisión presentados por la sociedad cuando considera que no se respetó su derecho a la protección de datos personales o de acceso a la información. El Instituto posibilita la transparencia y la rendición de cuentas de 8 mil 240 sujetos obligados en el país, y nuestra labor contrarresta la opacidad y la secrecía gubernamental, ambas caras de la corrupción.

En marzo de 2022, dos Comisionados terminaron su periodo por el cual fueron designados, y el 31 de marzo de 2023 será el momento en que el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas culmine el suyo; si el Senado de la República no designa al menos un Comisionado o Comisionada antes de esa fecha, el INAI no podrá sesionar, y por lo tanto el trabajo que realizamos a favor de la ciudadanía podría verse afectado.

El INAI es el producto de movimientos sociales para que el Estado mexicano garantice el derecho a saber; su desarrollo como órgano autónomo constitucional permite que exista un sistema de balances y controles al ejercicio del poder para que éste no pueda reservar información de interés público sin antes justificarlo legalmente. En otras palabras, el que las autoridades den explicaciones y rindan cuentas, fortalece a la ciudadanía y posibilita nuestra democracia.

Esta situación la vive otro organismo autónomo: la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), que desde marzo de 2022 contaba con 4 de 7 comisionados, lo cual le impedía deliberar en sesiones de Pleno. Sin embargo, el 28 de noviembre la SCJN declaró inconstitucional la omisión del Ejecutivo Federal de seleccionar y enviar a la Cámara Alta una propuesta de candidatos para comisionados. Por ello ya se designó a una nueva Comisionada y tomó protesta el 13 de diciembre, con lo cual el Pleno de ese instituto ya puede sesionar.

Actualmente, el INAI resuelve, en promedio, 500 recursos de revisión por semana. Como lo expuse en mi segundo informe anual de labores como Comisionada del Instituto, los asuntos ingresados a mi Ponencia registraron un incremento de 96.7% en un año, al pasar de 2 mil 511, a 4 mil 939 en el segundo año; asimismo, las resoluciones de recursos de revisión se incrementaron en 86.6% comparado con el periodo anterior.

Si para finales del primer trimestre del 2022, el INAI no tiene al menos un nuevo Comisionado o Comisionada, se acumularían miles de recursos de revisión y no podría haber sesiones de Pleno. Por si fuera poco, no solo se vería mermada la garantía de los derechos que procuramos, también iría en detrimento de cientos de investigaciones periodísticas y académicas que se nutren de nuestro trabajo.

Confío plenamente en el Senado de la República y estoy segura de que los nombramientos se darán para dotar al INAI de un Pleno completo que siga trabajando por las libertades informativas y la protección de datos.

