Después de las elecciones del domingo

@ebuendiaz





Lo ocurrido el domingo pasado en Coahuila y Estado de México es una muestra más que el sistema electoral funciona muy bien. Pese a las múltiples descalificaciones de funcionarios públicos y de representantes del partido político en el poder contra el INE, la jornada electoral que se llevó a cabo el 4 de junio demostró que la organización de las elecciones no son un problema en México. Los riesgos y los posibles problemas están en otro lado.

También se confirmó que el INE trabaja muy bien de la mano de la ciudadanía. En muchas ocasiones hemos escuchado que en México las elecciones son organizadas y conducidas por la autoridad electoral, pero la jornada electoral es llevada a cabo por miles de mexicanas y mexicanos. Nada más real.

El INE realiza la selección de las y los mexicanos que podrán participar como funcionariado de mesa directiva de casilla y que contarán los votos de millones de nuestras vecinas y vecinos. Como ha ocurrido en los últimos 5 procesos electorales y en la revocación de mandato, la ciudadanía se ha volcado a participar con la autoridad electoral. Para estos procesos electorales locales, el INE requirió la participación de más de 171 mil ciudadanas y ciudadanas y logró que más del 260% manifestara su interés de participar.

Es tan grande el compromiso democrático de la ciudadana y del apoyo que le brindan a la autoridad electoral que, por citar un ejemplo, el pasado domingo desempeñaron sus funciones 9 de cada 10 personas que fueron designadas y capacitadas por el INE.

Otra de las actividades que realiza la autoridad electoral en los meses previos a la jornada electoral es ubicar y seleccionar los lugares donde serán instaladas las casillas para garantizar condiciones de accesibilidad. Para las elecciones en Coahuila y Estado de México, el INE aprobó la instalación de 24,480 casillas. De ese universo de urnas, solamente una no pudo ser instalada en el municipio de Coatepec, Estado de México. Ello por causas ajenas a la autoridad electoral, pues la comunidad no permitió la instalación de esa casilla. El éxito en los trabajos de instalación de casillas es impresionante.

Otro aspecto positivo de lo ocurrido el domingo pasado es que una vez más los Conteos Rápidos (CR) realizados por el INE, juntos a los programas de resultados electorales preliminares (PREP) que realizaron las autoridades locales, demostraron ser herramientas que abonan a la certeza en la población a través de la difusión de tendencias de votación y de resultados de las actas de la jornada electoral que eliminan especulaciones a tan solo unas horas de haber cerrado las casillas. Sobre todo, si consideramos que, una vez más, dichos mecanismos de información de resultados, tuvieron coincidencia. En otras palabras, los resultados del PREP se encuentran, todos, entre los rangos de votación señalados por los CR.

Además, dichas herramientas permiten eliminar la irresponsabilidad en la que incurrieron partidos políticos y candidaturas. Por más llamados previos por parte de las autoridades electorales a los actores políticos de mostrar madurez y prudencia para no proclamarse vencedores, bastó que cerraran las casillas y a los minutos estaban en conferencia de prensa los partidos políticos y candidaturas celebrando la victoria.

Es precisamente esa irresponsabilidad la que genera riesgos y posibles problemas a nuestro sistema electoral. No olvidemos que éste se encuentra construido y diseñado para que no existan ventajas indebidas entre los partidos políticos y candidaturas. Ese esquema que busca garantizar la equidad de la contienda actualmente se está desmoronando. No solo porque no se están cumpliendo las reglas que regulan los tiempos para la búsqueda de una candidatura. También porque a la par de dicho incumplimiento, hay un uso indiscriminado de recursos públicos y privados.

Hasta abril del presente año, el INE había fijado una posición muy clara: No al incumplimiento de la Constitución y de la ley. Así lo demuestran las múltiples resoluciones que se emitieron y que obedecían a denuncias presentadas por distintos partidos políticos.

En 2024 tendremos un proceso electoral complejo. No solo por el alto número de cargos de elección popular que estarán en disputa. También porque la responsabilidad es un bien escaso en estos momentos. Pese a ello, estoy convencido que el cumplimiento a la Constitución y a la ley, así como el respeto a la autonomía de la autoridad electoral son las únicas hojas de ruta de las próximas elecciones. Garantizando su respeto, habrá éxito en la organización y conducción del proceso electoral del próximo año. Por ello sé que son innecesarias las reuniones de la autoridad electoral en palacio nacional. Claro está, a menos que se requiera que el presidente de la República mande línea a la autoridad electoral sobre lo que son las elecciones libres y sin fraude.





*Especialista en democracia y derechos humanos.