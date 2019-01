Después del 19 ¿Qué sigue?

Estamos finalizando el año en medio de cambios estructurales, administrativos y legislativos. Algunas promesas de campaña parecen comenzar a cumplirse y otras parecieran diluirse ante el confrontamiento de la realidad que tenemos vs el discurso de un México que todos esperamos se construya en estos años.

Uno de los argumentos más sonados durante el primer semestre del año fue que, de ganar las elecciones, no habría reforma constitucional alguna, quizá por que no había la certeza de contar con una mayoría avasalladora en el Congreso de la Unión.

Al respecto, la baja de salarios de funcionarios, el fuero, entre otros temas han sido foco de atención para la ciudadanía en general, sin embargo, un tópico trascendental ha sido la ampliación del catálogo de delitos graves en el marco constitucional. Esto como un reclamo social ante el creciente índice de delincuencia y violencia que se ha vivido en todo el territorio nacional, que aun parece incontrolable, que ha reforzado el mito de una “puerta giratoria” a la impunidad.

Ante esta situación, distintos legisladores unieron sus voces y esfuerzos, con la finalidad de fortalecer la imposición de la prisión preventiva oficiosa en la comisión de delitos graves establecidos en el artículo 19 constitucional. En la justificación de esta reforma se expuso que: “la imposición de la prisión preventiva oficiosa no es una mediada punitiva, sino una medida cautelar, la cual no se establece de manera arbitraria ni inmediata a la detención”; el legislador argumenta que para una medida procesal como esta es necesaria la emisión del auto de vinculación a proceso, y únicamente, si el Ministerio Público aporta los elementos de convicción suficientes para presumir la probable comisión de un delito.

Aunque podamos coincidir con muchos que, esta no es una medida que consideramos la más adecuada, sí sabemos que es la necesaria, pues mientras no existan mecanismos que aseguren la eficiencia del proceso penal acusatorio en nuestro país no podremos dar otra opción. La ampliación de este catálogo que hoy incluye abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo de transporte en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, entre otros; establece que el Congreso de la Unión tiene un plazo de noventa días para realizar las adecuaciones normativas necesarias para incluir en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo concerniente a armas de fuego, explosivos, hidrocarburos, programas sociales con fines electorales, corrupción y robo de transporte.

No obstante, continuamos con la preocupación de saber quien seguirá siendo un responsable serio del seguimiento de las reformas que implican directamente el funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal acusatorio. A dos años y medio del vencimiento del plazo constitucional continuamos en un proceso de consolidación, bajo la presión y crítica de propios y extraños, buscando alcanzar el equilibrio en la operación con ajustes normativos y de ejecución, considerando que el reto en esta etapa es más complejo, requiriendo de mayor esfuerzo de todos los Poderes e Instituciones involucradas en su funcionamiento. Recordemos que, la noche del 18 de junio del 2016, se firmó el acuerdo de los tres Poderes de la Unión para seguir trabajando de manera coordinada por este sistema, instrumento diluido entre egos e instituciones que no tuvieron la calma de generar una coordinación real y efectiva entre todas las instancias de Policías, Ministerios Públicos, Peritos y Jueces.

Es por eso que, con la reforma constitucional destacada y los cambios estructurales que estamos viviendo, reiteramos la preocupación y necesidad de contar con un Consejo Nacional de Evaluación del Sistema de Justicia Penal, como una instancia de coordinación y seguimiento de la evolución y consolidación del sistema, que al mismo tiempo fije los parámetros para su medición. Pugnamos por un órgano colegiado que sea integrado por representantes de la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, Poder Judicial de la Federación, el Fiscal General de la República, el Secretario de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y un ciudadano mexicano de reconocido prestigio en el sistema de justicia penal, tanto en el ámbito académico, como el profesional, así como un Consejero Presidente.

Es momento de que alguien tome las riendas del seguimiento y consolidación del sistema de justicia penal acusatorio, que se encargue de manera responsable de la operación de la ley de ejecución penal y del tema integral de justicia para adolescentes. Es momento de que alguien se responsabilice por que exista comunicación entre los operadores del sistema que nos brinde como resultado vivir lejos de la impunidad.