Detuvimos el desmantelamiento del estado mexicano, asegura la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera

Muy activa comenzó la semana la presidenta del Senado, Ana Lilia Rivera Rivera quien, como parte de los Poderes de la Unión encabezó la conmemoración del 107 aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro, donde reflexionó sobre los avances legislativos para garantizar la paridad de género y mencionó que durante más de 30 años un grupo de neoliberales despojó a la Constitución de casi todos sus principios e impuso reformas para privilegiar el saqueo de nuestra riqueza nacional. Destacó que la 65 legislatura que concluye este año, detuvo el deterioro y desmantelamiento del Estado mexicano, ha dado nuevos brios al funcionamiento de una verdadera división de Poderes y dio paso a la institucionalización de nuevos derechos. “Todas esas modificaciones, o reformas estructurales o reformas del Estado como le llamaron, no fueron otra cosa más que la entrega de nuestra soberanía alimentaria, energética, económica; los derechos fueron convertidos en negocios y la democracia fue una simulación que impuso aliados e incondicionales a los poderes fácticos, pero ajenos totalmente a los intereses populares”, señaló. Resaltó que desde 2018 el Poder Legislativo aprobó 23 decretos de reforma constitucional, 62 artículos de la Constitución inspirados, dijo, en el humanismo mexicano y en la nueva rectoría politica de austeridad republicana. La senadora de Morena también resaltó la aprobación de nuevos derechos socialaes y el reconocimiento de la corrupción como un delito grave, la eliminación de la partida secreta, entre otros temas. Y concluyó: “La Constitución de 1917 no ha muerto, vive en la transformación de México, libre, justo, igualitario, democrático y fraterno de nuestros días”.

SEGURIDAD, SALUD Y APOYO AL CAMPO, TEMAS QUE PRIORIZARÁ MANLIO FABIO BELTRONES EN SU CAMPAÑA RUMBO AL SENADO

A pesar de que las campañas incian de manera formal el próximo primero de marzo, Manlio Fabio Beltrones avanza firme en la busqueda del respaldo popular para obtener un lugar en el Senado de la República por lo que no pierde el tiempo y se ha dedicado a conocer los problemas de los diferentes sectores de su entidad para diseñar las posibles soluciones. En sus reuniones ya detectó que seguridad, salud, apoyo al campo y presupuesto son algunos de los retos que más preocupan a sus paisanos, por lo que seguramente sus propuestas de campaña versaran en torno a esos temas. Asi que una vez más la presencia de Beltrones en el Congreso será valiosa, pues recordemos que cuando fue legislador impulsó una reforma para incluir las candidaturas independientes, la consulta popular y la iniciativa ciudadana, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y vigilancia en las funciones del Estado, por medio de los contrapesos. Ademas es uno de los pocos políticos que mantienen buenas relaciones no sólo con personajes importantes de la oposición, sino con los de Morena.

AMLO PRESENTA ÚLTIMO PAQUETE DE REFORMAS

En la última etapa de su mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador aprovechó el marco del aniversario de las Constituciones de 1857 y 1917 para hacerse notar y envío al Congreso una serie de reformas constitucionales que, de ser aprobadas, resultarán determinantes para el futuro de nuestro país. Hasta el cierre de esta columna se sabía que López Obrador enviaría un paquete de 10 proyectos a la Cámara de Diputados, entre estas destacan la Reforma electoral en la que el presidente propone la desaparición de las candidaturas plurinominales a fin de reducir los gastos de campaña, pero también alista la reducción de diputados y senadores, que actualmente es de 500 y 128, respectivamente. Otro de los objetivos de esta reforma constitucional será la aplicación de la austeridad republicana en los montos que se asignan a los partidos políticos. También busca reformar al Instituto Nacional Electoral (INE) para quitarle el control de las elecciones y que, además, sean los mexicanos quienes elijan tanto a sus consejeros como a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). López Obrador propuso que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, además impulsa la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La reforma de pensiones que tiene el propósito de que, cuando se jubilen, los trabajadores reciban 100 por ciento del salario que ganaban cuando estaban en activo, pues hasta ahora, muchos de ellos apenas y percibían la mitad. Para ello, la propuesta del Ejecutivo es que el gobierno federal aporte una cantidad del ahorro, la cual se sumaría a las aportaciones del colaborador y de los patrones. También se colocará un transitorio en la Carta Magna para que los adultos mayores mexicanos reciban pensión a partir de los 65 años y no de los 68. Además de que propone elevar a rango constitucional la universalidad de los apoyos económicos de las personas con discapacidad, sin importar la edad que tengan, así como sentar en la Constitución los derechos de las personas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Asimismo, pretende elevar a rango constitucional algunos Programas del Bienestar como Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; la entrega de becas a jóvenes universitarios, el aumento de becas para nivel básico y la prohibición a nivel nacional del maltrato animal. También, busca evitar que el salario mínimo crezca menos que la inflación e incluir en la Constitución un apartado para establecer un salario mínimo para policías, trabajadores de la educación, personal de enfermería, el Ejército y la Marina. Otras iniciativas son: para desaparecer los organismos públicos autónomos, contra el fentanilo, para revocación de mandato y eliminación del fuero y para que la Guardia Nacional pase al control de la Secretaría de la Defensa Nacional.

XÓCHITL GÁLVEZ SE REUNIRÁ HOY CON CONGRESISTAS DE EU

Xóchitl Gálvez, precandidata de la alianza PAN, PRI y PRD a la presidencia de la República ya se encuentra en Washington donde se reunirá con congresistas, para hablar de temas como trafico de armas y fentanilo, migración, cumplimiento del T-MEC y aprovechamiento del nearshoring, además sostendrá reuniones con integrantes de importantes centros de investigación y visitará al secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro para visibilizar los riesgos de una elección de Estado y la necesidad de que el proceso sea vigilado por el mayor número posible de observadores internacionales. Por lo pronto Xóchitl desestimó las protestas en su contra en Nueva York y afirmó que su paso en las tendencias electorales va en ascenso pues de estar a 30 puntos de la morenista Claudia Sheinbaum ahora se encuentra a la mitad, razón por la que urgió a la exjefa de Gobierno a sostener un debate para confrontar sus ideas en la arena pública.

EL CHIAPAS QUE QUEREMOS CONSTRUIR NO ES PRODUCTO DE IMPROVISACIÓN POLÍTICA, ASEGURA EDUARDO RAMÍREZ

A pocos días de que inició su precampaña rumbo a la gubernatura de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunió con habitantes de Tuxtla Gutiérrez ante quienes destacó la importancia de mantener la unidad y se comprometió a que se va a respetar la voluntad en todos los pueblos de Chiapas, en las encuestas. El legislador con licencia consideró que hoy México tiene al mejor presidente y recordó que la doctora Claudia Sheinbaum se ganó la posición en la que se encuentra con trabajo, porque tiene el respaldo de México, el respaldo popular, no por cuota de género, porque las mujeres pueden, tienen carácter, determinación, lealtad y liderazgo. “Las mujeres en Chiapas las vamos a impulsar para que asuman los liderazgos, pero se van a ganar sus espacios con trabajo, no en la simulación, porque en la Cuarta Transformación la simulación es traición”, afirmó. De igual forma, el precandidato único mencionó que está preparado para encabezar la esperanza de las chiapanecas y los chiapanecos, porque el Chiapas que queremos construir, dijo, no es el resultado de una improvisación política.

ALFONSO RAMÍREZ CUÉLLAR: REFORMAS DE AMLO EVITARÁN UN MÉXICO CON SALARIOS MISERABLES

El ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar resaltó las iniciativas del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y consideró que estas generarán que los mexicanos tengan mejores oportunidades tanto en salarios como en pensiones. Destacó que tanto simpatizantes del presidente como miembros de la oposición han reconocido que dichas iniciativas son vitales para la economía mexicana, al tiempo que aseguró que México ya no será un país de salarios miserables, que pierden poder adquisitivo. Pero no sólo se enfoca en resaltar lo que considera un avance en los derechos, también reconoce que hay cosas por hacer como la crisis de agua que se vive en la Ciudad de México y algunos estados del país, en este sentido Ramírez Cuellar se pronunció por que los poderes ejecutivo y legislativo, a nivel federal y estatal, pongan en marcha un programa de emergencia destinado a encontrar soluciones eficaces para abordar esta problemática.

IGNACIO MIER ULTIMA DETALLES PARA ENCABEZAR NEGOCIACIONES EN REFORMAS DE AMLO

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ignacio Mier Velazco ya está listo para iniciar con la negociación que permita la aprobación de las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados pues considera que son propuestas para cumplirle al pueblo de México. Explicó que en materia de pensiones, se corrigió la ausencia de un fondo cuando se individualizaron las cuentas en 1997 por parte de la administración del expresidente Ernesto Zedillo y que complementó el exmandatario Felipe Calderón para los trabajadores del apartado B, lo que dejó sin fondo a cerca de 59 millones de trabajadores. De igual manera, dijo, se blindará el salario mínimo contra la inflación y la reducción de la jornada laboral. Por otra parte, expresó que la impunidad es una constante que impide cerrar la llave a la delincuencia, motivo por el cual se buscó mejorar el sistema de impartición de justicia a través de puntualizar las atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA ALERTA RIESGOS DEL ABSTENCIONISMO EN ELECCIONES

El líder del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera alertó que el abstencionismo es uno de los males más dañinos de los procesos electorales. Explicó que la elección de este año se decidirá con base en las boletas que se depositen en la urna y, si son el resultado de una baja participación, dijo, quien sea electo o electa podrá ostentar el cargo con legalidad, pero sin legitimidad. Ello porque, aunque su triunfo electoral sea producto de una decisión colectiva, consistirá en la imposición de una minoría. “Si no votamos, si triunfa el abstencionismo lo único que lograríamos es legalizar un resultado para el ejercicio de un mandato de gobierno carente de legitimidad, del cual todas las consecuencias de su acción u omisión sería nuestra responsabilidad por dar fuerza a una tormenta que se originó con un nubarrón llamado abstencionismo, enemigo permanente de la democracia”, puntualizó.

CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURA QUE REFORMAS DE AMLO FORTALECERÁN DERECHOS

Como era de esperarse la candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum salió en defensa del paquete de reformas constitucionales que presentó el presidente Andrés Manuel López y consideró que éstas van a fortalecer los derechos, las libertades y la democracia en el país, ejes esenciales de la llamada cuarta transformación. Sheinbaum dijo que las reformas tienen como objetivo seguir garantizando una vida de bienestar para las mexicanas y mexicanos a través del acceso a los grandes derechos universales. "Sabemos que viene el fortalecimiento de los derechos, al salario digno, al trabajo digno, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, los apoyos para becas". Además, agregó, hay otro paquete que tiene que ver con el fortalecimiento a la democracia en nuestro país, que tiene que ver con la reforma electoral, la reforma al Poder Judicial, que es que el Poder Judicial este al servicio del pueblo. También las elecciones, las consultas, la democracia electoral y participativa se lleven a cabo de mejor manera en nuestro país sin tantos recursos y algunas que tienen que ver con el fortalecimiento de las libertades en nuestro país, insistió.

