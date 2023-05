El 15 de mayo es sin duda una de las fechas más sensibles y emotivas no sólo para la educación, sino para toda la sociedad, es el día para celebrar el reconocimiento y cariño a quienes nos forman, no sólo en el aspecto académico, sino también en nuestra dimensión moral, capacidad de comunicación, nuestra visión del mundo y de nosotros mismos; todo esto está influenciado por ellas y ellos. Lo que somos y aspiramos a ser como país y como personas es resultado de su trabajo.

Este año la conmemoración tiene matices que le dan un carácter especial; lo primero es la gobernabilidad que existe en un sector con gran intensidad y pasión por lo público, un aumento salarial sustantivo de 8.2%, y el clima de armonía en el que se desarrolló el Día de la Maestra y el Maestro. La mejor evidencia es que la secretaria de Educación Pública caminó de la SEP a Palacio Nacional entre saludos, selfies y solicitudes de gestión. Tuve la oportunidad de acompañarla y no vimos la más mínima señal de tensión.

La comida con el Presidente fue cálida, cercana, de una cordialidad extraordinaria; lo único cercano al reclamo fue que algunos docentes no se pudieron tomar la foto con el Presidente. Y el tema no es menor, ya que el país vive un momento de reconocimiento a la labor de las y los docentes, y de tranquilidad por parte de ellos. Al día siguiente hubo expresiones intensas frente al Palacio Nacional, pero es claro que no necesariamente representan el sentir de la mayoría de las maestras y maestros.

Todo esto pasa en el año previo a la elección y en el marco de las elecciones del sindicato. Este año se celebrarán elecciones sindicales en el magisterio para elegir mediante voto libre y secreto a sus representantes, algo que no se había hecho nunca en la historia. Y todo el proceso se ha llevado a cabo en un ambiente de armonía y sin contratiempos, realizando asambleas en todo el país con la participación de todos los docentes.

Ser maestra o maestro es una de las profesiones que ha ganado más prestigio y reconocimiento en México en los últimos años. Educar es un acto de amor y patriotismo, y no hay forma más sublime de servir a la nación y a la comunidad que ser docente. Nuestro reconocimiento, cariño y corazón a todas las maestras y maestros. Felicidades. XXX TWITTER @LuisH_Fernandez