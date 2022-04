Dialogo para el bien común

MIRAR

Se organizan foros, o se simulan y manipulan, para analizar la propuesta presidencial sobre la reforma eléctrica en el país; se discute en todas partes la conveniencia de participar o no en la próxima votación sobre la revocación de mandato del Presidente de la República; en todos los ambientes se expresan opiniones contradictorias sobre el aborto, la legalización de las drogas, la eutanasia, la invasión de Rusia a Ucrania, la efectividad de este gobierno para combatir la delincuencia y para enfrentar adecuadamente los retos de la economía y de la pandemia sanitaria.

En las familias se discute cómo educar a los hijos, qué tanto permitirles el uso del celular y de la tecnología, cuánta libertad hay que darles para que hagan lo que quieran y regresen a casa a la hora que se les antoje, si hay que obligarles a algunas prácticas religiosas, si conviene que tengan determinadas amistades y que acudan a ciertos lugares, cuál es el lugar del varón y de la mujer, etc.

Al interior de la Iglesia, hay personas y grupos empeñados en discutir sobre el celibato presbiteral, el diaconado y la ordenación sacerdotal de mujeres, la pederastia clerical, la moral sexual y la atención pastoral a los homosexuales, la formación en los seminarios, etc. La sinodalidad que está en marcha invita a todos a participar también en la discusión para la toma de decisiones, lo cual incluye diálogos y más diálogos.

El diálogo es lo más sano y necesario, pero hay quienes no son capaces de dialogar. Olvidan que tenemos dos oídos, dos ojos, dos lados de la nariz, dos manos y dos pies, dos pulmones, dos riñones, dos lados del cerebro, pero sólo una boca. Algunos hablan y hablan a todas horas y sobre todo; pontifican sobre cualquier asunto como si lo supieran todo; dan la impresión de que tienen poca sabiduría para analizar las opiniones diversas; parecen adolescentes que reaccionan en forma muy primaria a todo, sin valorar a quienes tienen otro punto de vista; se ensañan en descalificarlos diariamente; no escuchan a quien opina en forma diferente. Y ¡ay de quien le lleve la contraria! Está perdido y sin oportunidad para avanzar en sus pretensiones, si no es que termina en la cárcel.

DISCERNIR

La Academia Latinoamericana de Líderes Políticos, con sede en Santiago de Chile, organizó el II Seminario de Liderazgo Político, para líderes políticos mexicanos, sobre “diálogo y reconciliación para una cultura de encuentro en la vida política”. Me pidieron que les compartiera la doctrina social de la Iglesia; les expuse algo de lo que dice el Papa Francisco en Amoris laetitia (AL) y Fratelli tutti (FT):

“El diálogo es una forma privilegiada e indispensable de vivir. Pero supone un largo y esforzado aprendizaje” (AL 136). “Darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención, hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Esto requiere la ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado” (AL 137).

“Prima la costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde se busque alcanzar una síntesis superadora” (FT 201).

“De todos se puede aprender algo. Quien está en la periferia ve aspectos de la realidad que no se reconocen desde los centros de poder” (FT 215).

ACTUAR

“Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz, uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no levantando nuevos muros” (FT 284).