Diálogos del sur global 

Por Arturo Flores López

El pasado mes de abril tuve la oportunidad de acudir a la conferencia número 51 de la Urban Affairs Association, evento académico celebrado en una ciudad distinta de los Estados Unidos cada año. Llevada a cabo en Nashville, en esta ocasión la conferencia se tituló From Global to Local: Urban Communities in Flux. Una de las cuestiones que más me ha llamado la atención, al acudir a este espacio de debate académico, tiene que ver con la diversidad de los participantes que acuden a la misma.

Mientras que en las conferencias de la primera década del siglo XXI acudían casi en su totalidad académicos de Norteamérica, a partir del 2013 comenzó a haber una tendencia hacia la globalización de dicho espacio, al contar con un número cada vez mayor de participantes de Asia, Latinoamérica y Europa. Mediante esta diversidad se comenzó a enriquecer el debate y las discusiones acerca de las problemáticas imperantes en otras regiones del orbe.

Es así como en la última edición de este importante foro, se resaltó el papel del sur global en distintos ámbitos de la actualidad internacional. Por ejemplo, el rol que están ejerciendo algunos países del bloque denominado BRICS; tal como el papel de China en la solución del conflicto entre Arabia Saudita e Irán. Otro caso es el de la India, país en el cual se están desarrollando actualmente más de una veintena de ciudades inteligentes, traduciéndose en un impulso tecnológico de gran calado en la región.

Mientras que Brasil, contando en su territorio con la Selva Amazónica, busca convertirse en el líder global del cambio climático. Estas tres muestras representan la importancia que las agendas llevadas a cabo por países del sur global están teniendo en la comunidad mundial actualmente.

Es por lo antes mencionado, que en conjunto con colegas de la India, Indonesia, Sudáfrica y Brasil decidimos formar la red de investigación denominada New Dialogues in Urban Research (Nuevos Diálogos en la Investigación Urbana). La NDUR es una red de investigación internacional de académicos especializados en distintas problemáticas urbanas vinculadas al desarrollo. Entre los principios que se promoverán en la organización, destacan los de democracia deliberativa, la inclusión, la colegialidad y la cooperación internacional.

Una de las principales motivaciones para establecer este espacio de discusión e incubación de ideas, es el papel que el sur global podría jugar en el desarrollo de modelos teóricos o metodologías de investigación que puedan ser una contribución al norte global, y no como tradicionalmente sucede, que todo lo producido por el norte global es consumido por el sur global. Esperamos que esta red de investigación pueda crecer con el tiempo en número de participantes, pero sobre todo en el volumen de proyectos de investigación y publicaciones que se pudieran generar.

Aunado a ello, también se incentivará realizar intercambios de estudiantes y académicos. Un primer ejemplo del alcance que este grupo podría tener es el volumen especial del Jorunal or Urban Affairs (perteneciente a la Urban Affairs Association) que estará dedicado a presentar distintos casos de ciudades inteligentes del sur global.





* Coordinador del Centro Anáhuac de Investigación en Relaciones Internacionales

