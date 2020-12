Diciembre me gustó pa…que te vayas.

Colgados muy a la mexicana del inolvidable José Alfredo, con trágica ironía, pero también con urgente y máxima necesidad le tomamos prestado el verso para rogar fervorosamente a “todos los santos”, que con este año se vayan al carajo, y no regresen, la pandemia, la violencia, el desempleo y la pobreza que en esta ocasión nos agarraron de sus “puerquitos” favoritos.

Para convencernos de ello nada más hay que darnos una asomadita a la situación mundial y comparar los números: ciento diez mil muertos al momento en que escribo y desde que en nuestro país fue reconocida oficialmente la existencia del virus; alrededor de veinticinco mil homicidios entre enero y agosto de este año y con la clara tendencia a romper el deshonroso récord implantado en 2019; entre abril y mayo se reportó, conservadoramente, la pérdida de más de un millón de empleos y la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), calculó que en año en curso el porcentaje de mexicanos en situación de pobreza pasará del 53% al 66.9%, es decir millones de personas.

En esos rubros, sin ninguna duda resultaremos los campeones del 2020, principalmente debido a las muchas décadas de corrupción, la escandalosa concentración de la riqueza propiciada a la sombra del poder, la mala alimentación consentida por la indiferencia gubernamental, el abandono de los sistemas educativo, de seguridad y salud, la indignante impunidad y los demás “cochineros” que heredaron las anteriores administraciones públicas. Pero también han colaborado a la actual situación de forma muy destacada las malas decisiones de la presente, pues no podemos cerrar los ojos ante lo que los expertos internacionales expresan sobre el errático manejo de la pandemia y la economía, sus propios escándalos de corrupción, la indiferencia gubernamental respecto la violencia de género, el evidente fracaso de la estrategia de seguridad; teniendo este tema una mención especial, no porque sea más importante que las demás sino porque dadas las circunstancias, a mi entender, nos serviría como punto de partida para construir la ruta hacia una solución que pretenda ser integral, pues sin seguridad, cualquiera que sea nuestra ideología, no podemos hablar de libertad.

Si bien es cierto que la pandemia se encontró en México con una sociedad crecientemente polarizada cuyas diferencias irreconciliables se expresan incluso en el seno de las familias mismas, debido a las condiciones antes mencionadas, también lo es que ésta se convirtió en un factor que agudiza el enfrentamiento de forma profunda e incontrolable.

A cada acción de las partes en el conflicto sobre los temas de la vida pública, le corresponde una reacción de sus contrapartes, lo que para una democracia se considera en principio sano e incluso deseable, pero actualmente no lo es tanto cuando enfrentamos una amenaza común para el total de la humanidad, circunstancia que nos exige la suma de esfuerzos para contrarrestar sus efectos pero que en nuestro país, a pesar de la furia con que el virus ataca, en los hechos ese interés entre la clase política poco a poco le cede espacio a las elecciones que se verificarán dentro de algunos meses y a los nuevos nombramientos de servidores públicos, lo que para mí es injustificable, una pesadilla, pues…





No quiero comenzar el año nuevo, con este mismo…que me hace tanto mal.









napoleonef@hotmail.com