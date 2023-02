“DE LA RIVALILDAD NO PUEDE SALIR NADA HERMOSO; Y DEL ORGULLO, NADA NOBLE”

John Ruskin





Cada vez son más evidentes las diferencias de los otro cómplices el prejidente de México, Andrés López con el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al grado de que hoy, parecen insalvables.

Considerado por la mayoría como padre de la izquierda mexicana actual, se había dicho que quien algún día fue mentor y padrino político de López Obrador, había decidido sumarse al frente opositor del Gobierno, el llamado Colectivo por México o “Mexicolectivo”, a lo que López Obrador reaccionó bajo señalando a Cárdenas es un conservador, criticando su participación en la agrupación en la que se encuentran personajes como Francisco Labastida, ex candidato presidencial priísta del viejo régimen, y con José Narro, exrector de la UNAM, y ex colaborador de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La agrupación “Mexicolectivo”, que encabeza Movimiento Ciudadano (MC) y en la que participan políticos de todos los tiempos y partidos, había asegurado que Cuauhtémoc Cárdenas estaría presente el pasado lunes en la presentación de su documento fundacional, llamado “Punto de partida” -se trata de un diagnóstico negativo de la Administración de López Obrador-; al final, Cárdenas, no acudió: se desconocían sus motivos, hoy Cárdenas ha dicho que su salida del nuevo frente se decidió y obedeció a consideraciones “políticas”.

No obstante, cuando se pensaba que sí asistiría, López Obrador refirió: “Cada día que pasa hay más definiciones, y es muchísimo mejor saber quiénes son realmente los adversarios que enfrentar a simuladores”; a su vez, consideró a Cárdenas su opositor dado que, en política, quien asume una postura de este tipo, lo es… “Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo en un momento de definiciones y esta ancheta está muy angosta, no hay para dónde hacerse, es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más. No hay justo medio”, señaló.

Nunca antes habíamos percibido un distanciamiento tan amplio entre López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas; sin embargo, en el año 2000, Cárdenas fundador del PRD se ha observado un desgaste paulatino en la relación entre ambos personajes. es ya larga. En el 2000, Cárdenas, abanderado por el PRD, apadrinó en el 2000 a López Obrador para que fuera candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de México; en aquel momento, la izquierda vivía su mejor época.

En 2005, a instancias de Cárdenas, quien pretendía ser candidato presidencial del PRD una vez más, López Obrador fue por primera vez candidato presidencial: ahí comenzó el distanciamiento, al dejar el Ingeniero el camino libre a quien en aquella época se veía como su relevo en el ala izquierda…

Respecto a la integración de “Mexicolectivo”, Cárdenas dijo: “En el caso particular de ‘Punto de partida’, cuyo desenvolvimiento como documento he venido conociendo a lo largo del tiempo, en ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo… En su momento, informé a quienes me invitaron a conocer de este proyecto y a dar seguimiento a su proceso de elaboración que, a partir de consideraciones de carácter político, no seguiría participando más. Estas son las razones de mi ausencia en el acto celebrado ayer para hacer público el proyecto Punto de partida-Mexicolectivo”.

Cuauhtémoc Cárdenas acepta ser promotor del debate y la formulación de propuestas para resolver los problemas nacionales, como en el caso de “Mexicolectivo”: “Creo firmemente que el debate fortalece nuestra vida democrática, que para resolver los principales problemas del país; hace falta una amplia discusión de ideas y mientras más opciones existan, mientras más coincidencias se den entre las alternativas que presenten los diferentes sectores de nuestro país —incluido el Gobierno—, mejores serán los caminos que se decidan para atender las distintas problemáticas. Con estas ideas en mente, he tratado de alentar, dentro de mis posibilidades, la elaboración de diferentes propuestas”.

No se trata de rivalidad ni de orgullo: siempre he pensado que, unos años después de su separación del PRI y con la experiencia que los años le dieron, en el 2006 Cárdenas habría sido la mejor opción para México…





gamogui@hotmail.com