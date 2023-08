Dignos de ser humanos de Rutger Bregman o el reencuentro con la ruta original

César Daniel Mora Hernández (UABCS) [1]





La humanidad es una especie pesimista. Esa parece ser nuestra verdadera naturaleza; naturaleza moldeada por millones de años en que el cerebro prehumano y humano tuvo que descartar entre la información positiva y negativa para que, en estepas llenas de peligros o parajes con abundantes riesgos, dicha información sobre los posibles males se volviera prioritaria para el juicio y que, de esta forma, nuestros antepasados pudieran sobrevivir. Esa mente primitiva ha jugado en contra de nuestra opinión y percepción de la realidad durante nuestra historia, pero, sobre todo, durante nuestra historia reciente. Esta primicia es el punto angular desde donde parte la investigación del libro Dignos de ser humanos, una nueva perspectiva histórica de la humanidad (2021) de Rutger Bregman (Países Bajos, 1988).

El libro hurga en cómo dicho atavismo ha configurado (para mal) la imagen que tenemos sobre nosotros mismos y sobre la sociedad en general. Explora la teoría psicológica llamada “teoría del mundo cruel” bajo la cual se explica cómo la información destacada por noticieros y medios de comunicación que es, “entendiblemente” negativa, ha moldeado y generado una visión mayoritariamente negativa de la realidad y de la sociedad; debido a esto, según una última encuesta realizada en los veinte países más poblados del mundo, más del 80% de las personas creen que vivimos en un mundo horripilante, injusto y al borde del colapso. Mientras que las cifras duras muestran una realidad absolutamente distinta. El cerebro humano, destinado a destacar la información negativa por sobre la positiva, necesita ayuda para reconocer la bondad y el optimismo en el mundo.

Muy lejos de los libros que abogan o benefician a eso que con ironía se ha denominado dictadura de la felicidad, Dignos de ser humanos… es una investigación intelectual y seria, resultado de años de trabajo académico. Es, también, un texto revolucionario y valiente, crítico frente a los lugares comunes que, principalmente filosofía y literatura han dado por hechos sobre la condición humana. Bregman hace uso de estudios arqueológicos recientes; estudios psicológicos que refutan a las principales investigaciones y teorías de la psicología social que forjaron la imagen de la especie humana y a su “naturaleza maldita” (como la teoría de las ventanas rotas o la teoría de la capa de barniz); y hasta con sucesos de la vida real que el autor compara en cómo fueron tratados y presentados en la literatura (en especial el caso de El señor de las moscas), todas las ideas que sostienen que la maldad y la inquina son la norma de comportamiento de nuestra especie.

El libro de Bregman se une de esta manera a una rara lista de libros publicados por investigadores “jóvenes” [2] que buscan mitigar el tono apocalíptico de nuestra era y que abogan por la colaboración y la inteligencia como herramientas supremas para superar esta y cualquier crisis. Y que evidencian cómo la precisión intelectual es, en nuestra era, no sólo una necesidad fundamental, sino también una exigencia ética frente a los retos que enfrentamos.

Irene Vallejo destaca cómo la lectura es un acto de comunicación no solo entre el lector y el autor, sino también entre el lector y sus conocidos, ya que, un gran libro se vuelve tema de conversación y de recomendación obligada para los nuestros. Dignos de ser humanos… es, en mi caso particular, uno de ellos. Es un libro que he recomendado a mis conocidos y allegados para leer, analizar y criticar. Una visión tan revolucionaria de la humanidad no puede pasar, pienso, desapercibida. Los nocebos (contracara de los placebos, como se explica en el libro) están a la orden del día y las profecías catastróficas, de tanto nombrarlas terminan por cumplirse. Aboguemos por que la profecía de un mundo donde las personas somos colaborativas, solidarias y dignas sea lo que ocupe nuestra mente y nuestra actividad. La lectura es un buen paso para iniciar esa ruta.





