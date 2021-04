Diplomacia Covid: Moscú y Beijing

Reciente: El director de Asuntos Hemisféricos del Consejo de Seguridad Nacional (NSC) sugirió a México mantener precaución con la provisión de vacunas de China y Rusia pues con el tiempo ambas impondrán "intereses políticos". Durante la Guerra Fría 1949-1989 cuando la ex Unión Soviética y EU se amenazaron pero no enfrentaron en su respectiva zona de influencia -Pacto de Varsovia vs Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN)- México pugnó bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, Luis Echeverría y José López Portillo con sus cancilleres Manuel Tello, el Premio Nobel de la Paz Alfonso García y Antonio Carrillo por establecer zonas libres de armas nucleares (ZLAN) basadas en la diplomacia y el derecho internacional.

Acciones: México promovió la primera ZLAM en América Latina y el Caribe, mediante la negociación y adopción del Tratado de Tlatelolco pese a la negativa de los halcones de Washington integrantes del Complejo Industrial Militar como Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, Northon Grumman y General Dynamics las dos últimas, vinculadas con la multinacional farmacéutica La Moderna que trabaja con científicos del gobierno de EU para estudiar la vacuna experimental de refuerzo contra una nueva variante del Coronavirus y elevó su meta global de producción de la vacuna Covid en 100 millones de dosis.

Diversificar: Ante el repunte de la guerra fría como un nuevo orden tripolar Washington-Moscú-Beijing, resulta de interés el soft power sin hard power de la política exterior de México que desde el arribo de AMLO a Palacio Nacional, consideró un grave error denostar a Trump por carecer de una política exterior realista, al contrario desde su ascenso a la Casa Blanca concibió con su segundo secretario de Estado Mike Pompeo, un nuevo orden tripolar en el que Rusia, China y EU asumirán; cada uno, su responsabilidad para mantener la estabilidad dentro de sus respectivas esferas de influencia mientras cooperan para resolver sus disputas en los temas de Ucrania, Crimea, las negociaciones nucleares y el poderío chino sustentado, como el Ruso, en la proveeduría oportuna de vacunas Sinovac y Sputnik V para erradicar en 2024 la pandemia Covid-19 y sus mutaciones.

Moscú y Beijing: En ese contexto se puede interpretar la próxima visita del canciller Marcelo Ebrard a Rusia, China, EU e India de los cuales se recibieron 15 millones 163 mil 420 dosis de vacunas contra Covid-19 listas para su aplicación. Con Rusia existe un convenio de 24 millones de dosis Sputnik V, China Sinovac y CanSino 35 millones e India en breve aprobará su primera entrega. La actual pandemia sustituyó los proyectiles intermedios e intercontinentales y multiplicó a los actores de Estado dentro de un complejo mundial impredecible.