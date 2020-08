Diputado Mario Delgado: No nos vamos a dividir por ningún cargo

El coordinador de los Diputados de Morena y aspirante a la dirigencia de MORENA Mario Delgado Carrillo, encabezó el inicio de los trabajos virtuales de la plenaria de su Grupo Parlamentario, a la que se sumaron el PVEM, PT y PES, de cara al inicio del último año de trabajos de la LXIV Legislatura, en el que tendrán que impulsar una buena agenda de pendientes que tienen encima, y que por supuesto son necesarias para consolidar el proyecto del gobierno de López Obrador. “Estamos conscientes de lo que hemos logrado, estamos conscientes de que somos la asamblea constituyente de la Cuarta Transformación y que estamos marcando diferencia con muchas legislaturas. Tenemos la responsabilidad de actuar conforme al mandato que nos dio el pueblo de México, somos la Legislatura con un origen auténticamente democrático desde 1913”, expresó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y aspirante a la dirigencia nacional de su partido. El legislador está convencido de que actúan a la altura y dejó en claro que no los a dividir ningún cargo, “como pretenden afuera”, por supuesto se refería a la próxima elección de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, que disputa la bancada petista al PRI, de René Juárez. El coordinador del PES, Jorge Arturo Argüelles Vitorero, resumió: “Nada nos va a dividir, nos vamos a poner de acuerdo, y van a salir bien las cosas para todos”. En su intervención, consideró que avanzaron un tramo considerable de un largo camino por recorrer, viene el cierre, saquemos fuerzas de todas partes para iniciar juntos y más unidos que nunca este primer periodo del tercer año, con una sola consigna, sacar adelante el proyecto de nación que votamos más de 30 millones de mexicanas y mexicanos. No podemos fallarle al Presidente y menos podemos fallarle al pueblo de México. En el primer días de trabajos participaron el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta; el director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez; la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores; el director del IMSS, Zoé Robledo; y el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Para la sesión de este viernes, estarán en forma virtual también el presidente de la Concamín, Francisco Cervantes; el presidente del INEGI, Julio Santaella; el canciller Marcelo Ebrard; el secretario de Hacienda, Arturo Herrera; la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval; el titular de la UIF, Santiago Nieto, y el auditor superior de la Federación, David Colmenares.





SENADOR RICARDO MONREAL: NECESARIO REVISAR LA POLÍTICA FISCAL POR COVID

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, sostuvo un fructífero encuentro virtual con jóvenes de varios estados del país, a quienes expuso que una de las medidas para hacer frente a los estragos económicos generados por la emergencia sanitaria, es la revisión de la política fiscal e impulsar una que sea progresiva. De hecho ha insistido que se tiene que aplicar una política fiscal progresiva, donde paguen más los que más tienen y la distribución de la riqueza se haga de mejor forma. Eso sí, aclaró que tampoco habla de expropiaciones y nacionalizaciones, sino de una política fiscal convenida y consensada que pueda orientar al país a un ingreso mayor, con el objetivo de afrontar los desafíos “tan formidables” que se vienen después de la pandemia. De hecho, dijo, el Presidente de la República ofreció que en los primeros tres años no habría ninguna reforma fiscal; sin embargo, “la terca realidad y la presencia inesperada de la pandemia nos obliga a repensar”. Indicó que todos los planes y programas que se implementan requieren de ingresos y de un respaldo económico, pero, explicó, éste último sólo viene por dos vías: la del endeudamiento y la de nuevos impuestos.





SANCHEZ CORDERO SE PRONUNCIA EN CONTRA DE QUITAR FUERO AL PRESIDENTE





La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se pronunció en contra de eliminación del fuero presidencial, pero es deseo y es su determinación del Presidente. La funcionaria envió a los legisladores de Morena, PT, PES y PVEM un mensaje videograbado, en el que consideró necesario cerrar filas para impulsar el proyecto de gobierno, y comentó que en la agenda hay temas relevantes, como la supresión de varios fideicomisos que pueden significar la liberación de importantes recursos para destinarlos a atender necesidades apremiantes para la población, como las existentes en el sector salud con motivo de la pandemia que aún nos sigue afectando. La reforma del sistema de pensiones, que ya fue anticipada por el Ejecutivo y que tendrá un contenido de avanzada, serán presentadas las iniciativas en fecha próxima. Es una gran iniciativa en materia de pensiones, una de las más avanzadas en el mundo. “Los llamo a que cerremos filas en torno al señor presidente López Obrador, para que su mandato rinda, en los meses siguientes, mayores y mejores frutos. Pero eso sí, dijo que Morena es el partido en el gobierno, no el partido propiedad del gobierno y el Ejecutivo es respetuoso de la soberanía del Congreso, de cada una de las Cámaras que, en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, resolverán las iniciativas y dictámenes que sean presentadas ante Comisiones y ante el pleno.





EL SENADOR OSCAR RAMÍREZ TIENE EL AVAL DE TODAS LAS FRACCIONES PARA PRESIDIR MESA DIRECTIVA DEL SENADO.





Este viernes al mediodía se iniciará el registro de los candidatos a presidir la Mesa Directiva del senado la cual iniara funciones a partir del 1 de septiembre, cuya elección se llevará a cabo el próximo domingo en la vieja casona de Xicoténcatl, previo a la reunión plenaria del Grupo Parlamentario. Al parecer este proceso será meramente de trámite, ya que el senador Eduardo Ramírez ha recibido el respaldo de los coordinadores del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong; del PAN, Mauricio Kuri; de MC, Dante Delgado; del PRD, Miguel Ángel Mancera, y por supuesto de sus aliados Manuel Velasco, del PVEM; Geovanna Bañuelos, del PT y Sasil de León, del PES, por lo que el chiapaneco no tendrá problemas para sumar las dos terceras partes de la votación en la sesión del pleno el próximo lunes. Ramírez se ha caracterizado por ser un buen operador político, abierto al diálogo y siempre abierto a la búsqueda de consensos, por lo que no hay duda de que hará un buen papel, ya que además su experiencia tanto en cargos públicos, como de representación popular, lo avalan.





DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL PIDE NO PONER EN RIESGO LA MESA DIRECTIVA





El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Ramírez, fue claro en su mensaje durante la plenaria de Morena, al señalar que “con toda claridad que estamos en la disposición y en la voluntad de seguir juntos, de seguir unidos, que en la Cámara de Diputados no pongamos en riesgo la presidencia de la Mesa, no pongamos en riesgo la Jucopo, sigamos en el bloque unidos y trabajando juntos por el bien de la patria, por el bien de México y no tengo ninguna duda que vamos a la victoria”. Dijo que este último año se tiene que cerrar con mucha más contundencia, porque también se atraviesa el año electoral, el año en el que se va tener nuestra primera prueba como proyecto político, como proyecto social, como proyecto económico, como proyecto cultural en la ruta de hacer una revolución pacífica en nuestro país. Por lo pronto consideró que tienen que estar preparados para el 6 de junio del 21, en el que se van a elegir más de 20 mil cargos públicos, contando diputados federales, gobernadores, presidentes municipales, síndicos, diputados locales y regidores. También dijo que en el PT ya están claros y definidos que van a la ruta de enjuiciar a los ex presidentes de la República o a los presidentes del modelo neoliberal. “Ahí vamos a fondo en esa dirección y no tenemos duda que en esa lógica vamos a una confrontación de bloques y en esa confrontación de bloques nosotros estamos puestos y dispuestos para jugárnosla juntos, el bloque histórico de la transformación de nuestra patria, de la transformación de México”.





INSISTE FERNÁNDEZ NOROÑA EN QUE EL PT ES LA TERCERA FUERZA POLÍTICA EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS









El que no quita el dedo del renglón es el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien aspira a presidir la Mesa Directiva, sobre todo ahora que asegura que su fracción ya tiene seis legisladores “más amarrados”, con lo que se desplazaron al PRI como la tercera fuerza política de la Cámara. “En este momento tenemos seis diputados más de los que tenemos registrados y lo que queremos es, como lo adelanté, limar asperezas, o sea, resolver los diferendos, caminar en armonía, porque necesitamos de los compañeros de Encuentro Social y ellos necesitan de nosotros”. Aunque tiene claro que son dos tercios de la votación, “de nada serviría que fuéramos la tercera fuerza parlamentaria si Encuentro Social no vota con nosotros, se atoraría la decisión. La única forma de que fuéramos dos tercios, es Morena, PT, PES y Verde como se ha hecho”. No hay más que esperar.





MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE REFORMAS CONSTITUCIONALES PARA SESIONES A DISTANCIA





El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa planteó en la Comisión Permanente del Congreso realizar adiciones a los artículos 63, 65, 67, 68 y 78 de la Constitución Política, para establecer las sesiones virtuales o a distancia, ordinarias o extraordinarias en las cámaras de Senadores y de Diputados, cuando se registren situaciones extraordinarias o de emergencia que impidan efectuar sesiones presenciales. Aunque en estos últimos días la Comisión sobre el tema buscó sacar un dictamen los tiempos ya no dieron, por lo que se espera que sea abordado a la brevedad, una vez que inicie el periodo de sesiones. En su iniciativa Plantea que se deberá establecer la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación y señaló que la autorización para realizar sesiones ordinarias o extraordinarias a distancia desde el máximo ordenamiento jurídico del país, permitirá darle certeza y constitucionalidad a los actos que realice el Poder Legislativo a través de esas opciones legislativas. Indicó que desde la Constitución Política, se debe permitir que ambas Cámaras del Congreso de la Unión, puedan sesionar en situaciones extraordinarias utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación. Argumentó que el distanciamiento social, como medida para evitar una propagación mayor del virus, obligó a la suspensión temporal de las sesiones ordinarias de ambas Cámaras, sin que ello implicara adelantar la clausura del segundo periodo ordinario de sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la XLIV Legislatura.









SENADORA MONICA FERNÁNDEZ CONCLUYE EL 31 DE AGOSTO GESTIÓN COMO PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA









La senadora Mónica Fernández Balboa concluirá este 31de agosto su gestión como presidenta de la Mesa Directiva del Senado, en la que sin duda tuvo un buen desempeño, que ha sido reconocido por las distintas fracciones parlamentarias. Supo sortear los momentos de apremio y ser tolerante en las álgidas discusiones. Destacó su convicción de abrir una nueva época de igualdad de oportunidades para las mujeres e impulsar las mejores prácticas del Parlamento Abierto, la austeridad, la eficiencia legislativa y la integridad en el Senado. Como parte de su trabajo legislativo destacó el haber presentado 78 iniciativas y diversos puntos de acuerdo, para corregir las deficiencias, lagunas e imprecisiones normativas que tienen repercusiones negativas en la vida de las personas, por lo que hace a su gestión política. La legisladora dijo que se han garantizado los derechos de las senadoras y los senadores y de los grupos parlamentarios, sin distinción de ninguna índole, indicando que en el seno del recinto parlamentario, y bajo su presidencia, se escucharon todas las voces y se dio voz a las necesidades y demandas del pueblo mexicano, haciendo énfasis a la cuestión de género para afirmar que ser mujer senadora, en esta histórica legislatura de la paridad de género, conlleva un doble compromiso: el de cumplir con México y con las mexicanas, lo que implica consolidar las reformas pendientes para garantizar una democracia con rostro femenino y con respeto a los derechos humanos de la mujer, pero de igual importancia alcanzar la justicia para ella.





GOBERNADORES; QUIRINO ORDAZ- CLAUDIA SHEINBAUM-CARLOS MENDOZA DAVIS Y MIGUEL RIQUELME SALEN BIEN EVALUADOS.

El gobernador priista de Sinaloa, Quirino Ordaz, fue nuevamente evaluado en una encuesta sobre el desempeño de los mandatarios estatales frente a la pandemia del coronavirus, y las acciones que han aplicado en sus respectivas entidades para hacer frente a los contagios. Detrás del sinaloense le sigue la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum de Morena, y un poco más tras, Carlos Mendoza Davis, de Baja California, y Miguel Riquelme, de Coahuila. La gente ya empieza a especular que el gobernador Quirino podría aspirar a la candidatura presidencial de su partido en el 2024, aunque el camino es todavía largo.

SENADOR MARIO ZAMORA PRESENTA 2 INICIATIVAS; Y ASPIRA A SER GOBERNADOR DE SINALOA NO SOLAMENTE CANDIDATO.

El senador Mario Zamora impulsa una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de establecer un régimen de deducibilidad excepcional, tratándose de emergencias sanitarias, desastres naturales y crisis económicas o financieras, incrementando hasta un 50% los límites de deducibilidad, con lo que las empresas y las personas físicas podrán disponer de más recursos al cumplir con sus obligaciones fiscales, mediante la declaración anual, lo que se traduce en el pago de menos impuestos. Considera que ante la crisis económica que enfrenta el país debido a la pandemia, es urgente tomar medidas que ayuden a mejorar la economía de la población, que se refleje en sus bolsillos, y para ello se propone establecer estímulos fiscales que eviten el cierre de negocios y la pérdida de empleos. En ese sentido, señaló que el poder legislativo debe tomar medidas extraordinarias, creando una política fiscal flexible y contracíclica, para contrarrestar los efectos negativos en la economía, como la caída del Producto Interno Bruto (PIB) y un mayor daño económico en los sectores productivos. Adicionalmente, a fin de incentivar el turismo y el sector restaurantero, las personas físicas podrán deducir gastos de hospedaje y transporte cuando realicen actividades turísticas en territorio nacional y adquirir alimentos. En otra propuesta, el senador Zamora considera necesario que en los programas educativos se incluya la educación nutricional, para acabar con los malos hábitos alimenticios que están afectando la salud. Sin duda, dijo que este tema es uno de los grandes retos, ya que se deben fortalecer los conocimientos sobre nutrición en la población, para evitar que sigan en aumento los casos de obesidad, sobrepeso y desnutrición, que se convierten en padecimientos más graves, enfermedades que han sido una de las causas de muerte por el Covid, al igual que los que padecen diabetes y otras enfermedades crónicas. Por cierto, el legislador por Sinaloa ha manifestado su interés por ser el candidato al gobierno de su estado. Ni duda que trae la mira puesta en el 2021, en cuya elección aspira a ser gobernador porque para ello se ha preparado toda su vida y lo sigue haciendo. De hecho ha empezado a trabajar en forma intensa para construir una alternativa con muchos otros hombres y mujeres, para que no sea el proyecto de una persona.









