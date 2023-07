Disco duro | ¿Cancelar narco corridos?

En marzo del año pasado publiqué una columna titulada "Narcovideos: apología del delito que descargan millones" a propósito de un video del grupo Firme, titulado "Así es la vida" .

Su narrativa lírica y visual corresponde a una célula de algún cartel de drogas en el país, que está encargada de salvaguardar una plaza, con sus caravanas de autos blindados, armas de todo tipo, y el mensaje de que la plaza se respeta y que ahí ellos mandan y no dudan en “bajar” a nadie. "Bajar" como sinónimo de matar. En la rola mencionan que todas sus camionetas llevan de a tostón, que significa que están cargadas con metralletas calibre 50. Se idealiza la vida de los sicarios como triunfadores con mujeres, armas poderosas y respeto social. “Probé esta vida y me gustó”

La pieza tuvo entre 2 y 3 millones de descargas diarias en You Tube por aquellas fechas. Días después llenaron el Zócalo por un concierto gratis que dieron a invitación de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

De entonces a la fecha la tendencia no ha hecho más que consolidarse, ahora con los corridos tumbados, generalmente patrocinados por líderes del crimen organizado. El fenómeno de Peso Pluma acabó por afianzar esa moda.

Esta semana se ha revivido el debate sobre si deben prohibirse o no tales piezas: hay quien se parapeta en las libertades de expresión y artística para defenderlos; otros sugieren cancelarlos; unos más no están de acuerdo con su contenido pero defienden su derecho a ser difundidos.

Entre quienes están en este último criterio está el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en su conferencia mañanera del lunes dijo, entre otras cosas:

“El otro día hablé de las canciones éstas que se ponen de moda, y a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes ni a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes. Prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo”.

Estoy totalmente de acuerdo con él.

El tema tiene varias aristas, ninguna nueva: ¿se vale hacer este alarde violencia? La apología de la violencia está penada por la ley. En la Constitución Política de México, en su artículo 6, señala que la libertad de expresión es un derecho fundamental y salvaguardado por el Estado, indica también que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público".

¿Se puede normalizar lo anormal? Este es un debate pendiente en medios de comunicación y en el arte

Desde hace quizá más de 30 años, los narco corridos y más recientemente las narco series de televisión presentan la vida de los criminales como emocionante, plena de lujos, placeres y riesgos. Son piezas aspiracionistas. Muchos chavos en América Latina las ven y quieren llegar a ser como ellos. El gancho es la ilusión de acceder a dinero fácil.

En algunas plazas del norte del país los narcocorridos están prohibidos, lo que ha sido duramente criticado por quienes defienden la libertad del arte para plantear problemas sociales. En Cancún se prohibieron los conciertos con esas temáticas; lo mismo se discute en Tamaulipas y Nayarit.

Desde mi punto de vista una cosa es retratar la realidad, con todas sus crudezas, como sucede con muchas películas, y otra exaltar estilos de vida que giran en torno a la muerte, a la sangre, al dolor de adictos y sicarios por igual.

No es moralismo. Creo que el país ha tocado fondo en materia de inseguridad y no debemos hacer que los criminales ganen también la batalla cultural, por la cual normalizarían su alterado estilo de vida.

La Organización Editorial Mexicana publicó el pasado domingo un suplemento especial sobre el tema, que no tiene desperdicio, pues aborda casi todos los aspectos del problema de narcocorridos y corridos tumbados.

