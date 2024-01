Disco duro / Censura o prevención del delito

El martes pasado, en la ciudad de Aguascalientes entró en vigor una nueva Ley de Movilidad que regula la manera en que los choferes del servicio público deben comportarse a nivel vial, pero tambien agrega no usar audífonos, no tener arriba de 60 decibeles la música, etcétera. Pero el reglamento va más alla, y prohíbe a choferes del transporte público “reproducir material audiovisual que promueva la cultura de la violencia, que haga apología del delito o cosifique a la mujer”.

En algunas plazas del norte del país los narcocorridos están prohibidos. En Cancún se prohibieron los conciertos con esas temáticas; lo mismo se discute en Tamaulipas y Nayarit; y ahora sale esto en Aguascalientes.

Se revive el debate de si es prudente censurar expresiones artisticas, amparadas en la libertad de expresión y creación, independientemente de su contenido. Libertad irrestricta contra los que piensan que lo que debe censurarse es la apología del delito, que, por cierto, es un tema previsto en el artículo 208 del Código Penal Federal:

"Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido."

He escrito un par de veces sobre el tema, en las columnas ¿Cancelar narco corridos? y en Narcovideos: apología del delito que descargan millones... , a propóstio de canciones del grupo Firme exaltando el estilo de vida de las células criminales e invitando a los jóvenes a probar esa vida “de aventuras y dinero”.

He estado incluso a favor del presidente Lopez Orador cuando ha dicho: “… a lo mejor no les va a gustar a los jóvenes ni a los cantautores, pero no me importa que no les guste porque son libres, nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran, pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas, que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigida a los jóvenes. Prohibido prohibir, nada más que mucho cuidado, mucho ojo”.

Recientemente en Chile se discutió de manera encendida si debía permitirse participar al cantante Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar. Hasta el momento se sostiene la participacion en febrero del mexicano, pero el debate dividió incluso al propio gobierno chileno.

Entiendo las posturas ibertarias en favor del arte libre al 100%, pero creo también que si el arte configura un delito deja de ser arte.

¿Se puede normalizar lo anormal? Creo que una cosa es retratar la realidad, con todas sus crudezas, como sucede con muchas películas, y otra exaltar estilos de vida que giran en torno a la muerte, a la sangre, al dolor de adictos y sicarios por igual, o que promueven la violación sistemática de las mujeres.

Y repito: no es moralismo, creo que el país ha tocado fondo en materia de inseguridad y no debemos hacer que los criminales ganen también la batalla cultural, por la cual normalizarían su alterado estilo de vida.

La guerra a los criminales no sólo es armada: es con programas sociales, sí; pero también con atención estricta al lavado de dinero y cancelando los avances culturales de quienes además de imponer sus condiciones en la calle, nos quieren imponer ahora su enfermo estilo de vida a través de la cultura, como si fuera una opción normal más de vida. No lo es.