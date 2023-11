Disco duro | Colisión de poderes 

Y el presidente dijo: “Los voy a desprestigiar tanto (a los periodistas), que cuando me critiquen nadie les va a creer”.

“Los periodistas son la forma más baja de vida sobre el planeta. Son los más deshonestos seres humanos de la Tierra”

“La prensa es enemiga del pueblo, con algunas excepciones”.

“Ese par de reporteros criticones no deberían pisar la casa de gobierno, sus reportajes son desagradables y mentirosos”.

“Qué pregunta tan estúpida. Pero he seguido tu trabajo y tu sueles hacer muchas preguntas estúpidas”.

“La prensa es increíblemente deshonesta”.

“Estas notas son un desastre. Creo que es la peor semana en la historia de las notas falsas… ustedes (periodistas) son una broma”.

Sí, en efecto, el jefe del Ejecutivo se ha atrevido a expresarse así de la prensa durante su mandato de gobierno, confundiendo sus intereses personales con los intereses de la nación. En la mente binaria del presidente sólo puedes ser amigo o enemigo. El 11% de los tuits presidenciales fueron dedicados a denigrar la actividad periodística por no serle favorable.

Así fue el presidente… Donald Trump… durante su mandato. Uno caracterizado por la confrontación con cualquiera que se atreviera a cuestionar sus erráticas acciones de gobierno.

Las citas provienen del libro “Collision of Power. Trump. Bezos, and The Washington Post”, escrito por el ex director de ese medio Martin Baron, un respetable periodista que tiene entre sus logros haber destapado la historia de pederastia de la Iglesia de Boston, y que al llegar a dirigir el WP tuvo que vérselas con un nuevo y poderoso dueño del medio, Jeff Bezos, y un presidente buleador, corrupto y tonto como Trump.

El libro es increíblemente prolijo en detalles del trabajo interno de su redacción y de las reflexiones éticas que atraviesan hoy las redacciones de todo el mundo: lidiar con presidentes demagogos, dueños inmensamente poderosos en su ámbito, recortes de áreas esenciales del buen periodismo con tal de generar “ahorros”, claudicaciones éticas en temas comerciales en aras de obtener ingresos desesperados, el monopolio publicitario de Google, Facebook y Apple que extorsiona a los medios de todo el planeta, el uso periodístico de las redes sociales sin regulaciones claras que conduce a excesos de parte de reporteros y editores.

El eje del relato es la obsesión del presidente Trump por atacar a la prensa que no le era leal, que exhibía sus mentiras, que no seguía ciegamente su narrativa que para él era la única verdad, de tal manera que se dedicó a evangelizar contra los medios (salvo contra Fox News, su medio favorito de ultra-derecha), tratando de debilitar el pilar que representan en materia de contrapesos en una democracia.

En estos momentos existe el riesgo de que Trump regrese a la Casa Blanca y una lectura de este libro sirve para mostrar los peligros, no solo para la prensa sino para el sistema político en general de que este demagogo regrese a hacer más estropicios.

La lección inevitable es también para México, con un presidente igualmente hostil al periodismo, que puede tener la virtud de haber puesto en el centro de su política a la sociedad más desfavorecida, pero que suele incurrir en el pensamiento binario de Trump a la hora de hacer frente a cualquier tipo de contrapeso: legislativo, periodístico legislativo, de los órganos reguladores, lo cual no deja de ser peligrosamente autoritario.