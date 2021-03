Disco duro | INE: más gasolina al fuego

El Instituto Nacional Electoral, que dirige Lorenzo Córdova, se metió solito en terreno lodoso al ponerse a anular 49 candidaturas de Morena con el pretexto de que no presentaron su reporte de gastos de pre campañas.

Anuló la de Raúl Morón Orozco, precandidato de la alianza de Morena-PT por la gubernatura de Michoacán, quien perdió el derecho a competir por la gubernatura de su estado por no presentar el informe de gastos de su campaña.

Esto a pesar de que diversos consejeros y consejeras no querían aplicarle la pena máxima debido a que “no existen suficientes elementos para considerar que efectivamente se llevó a cabo una precampaña que debiera ser reportada” y sí presentó su informe aunque de manera extemporánea.

En cambio aprobó a Víctor Hugo Romo, quien busca reelegirse en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, aun cuando tampoco presentó sus gastos de una pre campaña que los mismos consejeros avalaron que no tuvo.

El caso más caliente de anulación de candidatura fue el de Félix Salgado Macedonio, repudiado representante de Morena a la gubernatura de Guerrero, a quien todos vimos ser impugnado por sus presuntos delitos sexuales, pero que técnicamente no hizo pre campaña por la misma incertidumbre de su candidatura.

Y no porque Salgado no merezca ser destituido, sino porque suena absurdo sacarlo por la vía de un tecnicismo fiscalizador en donde las varas para medir quién hizo pre campaña y quién no son muy variadas, al grado de que todas las votaciones fueron divididas.

El INE no está para echarle más gasolina al fuego del pleito con el gobierno federal. Si el propósito es romper lanzas y ya declarar la guerra, pues va por buen camino. Pero hacerlo así supondría utilizar mecanismos más inteligentes y contundentes que anular candidaturas con criterios dudosos.

La 4T quiere deshacerse del actual INE que le hace ruido y no le permite actuar como el viejo PRI aplanadora, lo cual es un propósito aberrante y una amenaza para la democracia.

El presidente López Obrador está decidido a suplir, él personalmente, al INE, convocando a supuestos acuerdos democráticos que los gobernadores no pudieron ver antes de ser firmados y que ni siquiera la jefa de Gobierno de la Cdmx, Claudia Sheinbaum se dignó a firmar.

Lo de que le ajustaran a la baja el conteo de sobrerrepresentación de legisladores a Morena, si bien fue justo, fue otra cubeta de gasolina al fuego político que irritó al mandatario y a su partido. El “timing” político quizá no fue el mejor.

Más aún cuando el Tribunal Electoral, que encabeza José Luis Vargas, el tristemente célebre #MagistradoBilletes, le está autorizando al gobierno federal hasta lo que no le pide. La derrota del árbitro electoral es previsible.

Esta guerra INE/AMLO a nadie conviene, porque debilita más al instituto electoral que al Presidente, aun cuando el órgano electoral tenga la razón y la moralidad a su favor.

En el USB…

Al doctor Hugo López-Gatell le molesta “la afición de los medios por los números redondos”, por llegar a más de 200 mil muertos por Covid esta semana.

Con descaro, al rockstar lo único que le duele es su imagen pública, no el luto de familias que hoy lloran porque su autoridad sanitaria no ha estado a la altura de su encomienda… los 200 mil eran seres humanos, no cifras para gozo de la prensa, doctor López-Gatell… #UsaCubrebocas