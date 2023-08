Disco duro | La comunicación de la 4T 

Hemos visto cómo este gobierno tiene un vocero único, omnipresente y eficaz, que todas las mañanas toma el micrófono varias horas para, además de quejarse de los medios, informar, difundir logros, anunciar políticas públicas, hacer proselitismo partidista, sembrar narrativas y posverdades que repetirá hasta el cansancio como si fueran verdad, verse y gozarse en el espejo de la prensa oficial, mandar mensajes políticos cifrados y otros no tan escondidos, establecer la agenda política con la que bailará el país todos los días, desafiar a los poderes económicos, electorales y judiciales, poner la música que le gusta, entre otros propósitos.

Le ha funcionado. Él dice que los medios no le ponen atención y todos callan como momias ante la verdad oficial, pero lo cierto es que el país entero está pendiente de él y aun los medios más críticos no se lo pierden. No ha necesitado de la agencia de noticias del Estado, ni de costosos aparatos de análisis de comunicación social para difundir su mensaje e imagen.

La pregunta es: ¿qué va a pasar con la comunicación de la 4T cuando Andrés Manuel López Obrador ya no esté? No se ve que se haya construido un andamiaje de comunicación alternativa, o algo por el estilo. Ninguna de sus corcholatas parece tener la vocación comunicativa del actual líder.

Lo más que se atisba en el horizonte se puede percibir en el primer borrador del “Proyecto de Nación 2024-2030: por la radicalización de la Cuarta Transformación desde las bases”, que, en su momento, será presentado en su versión definitiva por la Convención Nacional Morenista a todos los precandidatos y todas las precandidatas para los diversos cargos de elección popular que se disputarán en 2024.

Este documento, dedica su punto número 10 a los medios de comunicación, a los que denosta como lo ha hecho el presidente, como simples apéndices serviles del poder económico y marcan los puntos de su ruta ideal hacia una comunicación más ligada al gobierno. Entre ellos destacan:





Reforma profunda en materia de telecomunicaciones que limite los espacios de radiofrecuencia para los monopolios mediáticos y asegure una participación plena de los sectores público y social.

Revivir y revitalizar la agencia estatal de noticias del Estado Mexicano.

Formación popular en medios, distribución de infraestructura y formación para producir contenidos colectivamente mediante el saber hacer, asesoría legal y económica.

Consolidar e incrementar el presupuesto al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano con el fin de establecer un potente canal de investigación y difusión mexicano de alcance internacional, con infraestructura para llegar a todo el país, a las regiones donde hay migrantes mexicanos en Estados Unidos y a todos los países de Latinoamérica.

Promover y dar estímulos a las personas que hagan contenidos digitales que promuevan las artes, la divulgación de la ciencia, las culturas populares.

Talleres populares sobre detección de noticias falsas y lectura crítica de las noticias.

Garantizar la creación de radios comunitarias.

Promover los derechos de las audiencias.

Establecer radios culturales en todo el territorio nacional para información y para preservar, fortalecer y revitalizar las lenguas, cultura y saberes de las comunidades e intercambios entre los pueblos.

Garantizar la libertad de expresión y la seguridad del gremio de periodistas para desempeñar su labor de manera libre y segura.





Todo esto, asumimos, bajo el principio de sólo difundir la comunicación oficial, que para ellos es la verdad única y cualquier cosa que se aparte ella ya sería hereje y conservador. Más allá de las propuestas de “tallerear” para hacer frente a las noticias críticas, preocupa el primer punto que va hacia limitar los espacios de radiofrecuencia, algo a lo que ni el propio Andrés Manuel le ha entrado y ha dicho explícitamente que no le entrará.

También llama la atención lo de reforzar los presupuestos de los medios públicos, no porque no se lo merezcan, sino porque infieren el uso de medios del Estado mexicano para el uso del gobierno, como sucede actualmente y es una perversión de su espíritu original.

Y no se puede más que celebrar el último punto que buscaría garantizar la libertad de expresión y la seguridad del gremio de periodistas, asumiendo que ellos están pensando en todos los periodistas y no sólo en los aliados de su gobierno. Interesante lo que se viene en medios por delante.