Disco duro | La palabra presidencial

Ritualista como es, el presidente Andrés Manuel López Obrador, debería saber el peso de sus palabras en la opinión pública. Domina la narrativa nacional a partir de hablar mucho, de muchas cosas desde temprano. Se equivoca mucho, pero acierta en igual proporción.

Por eso extraña que en ocasiones diga no entender que sus palabras pueden tener múltiples lecturas y un peso específico, ni entender que no es lo mismo que él acuse o denoste, “como cualquier ciudadano con derecho de réplica”. Él no es cualquier ciudadano, es el vértice del poder presidencialista que se ha encargado de exacerbar y reconcentrar, como en los mejores tiempos antidemocráticos del PRI.

Tanto el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, como la expulsión de su embajador en Perú, tienen el común denominador de ser precedidos de agrios comentarios por parte del presidente: para descalificar al comunicador incómodo y para alertar de un golpe de Estado de élites en la nación sudamericana.

Para luego extrañarse de que haya quien retome para mal dichas expresiones.

Con su obsesiva confrontación con la prensa, patólogica en tanto que concentra el 30% de su narrativa cotidiana, arenga de manera cotidiana a sus fieles y seguidores, sobre todo a los más fanatizados (los más peligrosos de cualquier bando ideológico), a rechazar, por las buenas o las malas a los símbolos de mal.

Su reduccionismo cuasi religioso entre las fuerzas del mal y del bien, señala a los periodistas contrarios al régimen como algo más que opositores, como soldados de las fuerzas oscuras que se resisten a su transformación. Con eso crea el clima de polarización y confrontación que encona y violenta la opinión pública.

Mantiene así vivo el conflicto que le da sentido a su cruzada, a pesar de su contradictoria afirmación de que la oposición está moralmente derrotada, que su movimiento tiene el 80% de las preferencias nacionales, que la prensa no pesa, que a él ni le importa lo que digan de su gobierno. ¿Seguro?

Igual con Perú. Pregona enarbolar la Doctrina Estrada de no intervención y libre autodeterminación de los pueblos, pero cuando el presidente Pedro Castillo se enredó en sus propias contradicciones y debilidades, el presidente mexicano extrapoló su discurso populista a lo que pasó allá y acusó a diestra y siniestra a las élites de conspirar contra un presidente “del pueblo”.

“Nuestro embajador Pedro Monroy ha sido respetuoso de la soberanía peruana, no entendemos ese gesto hostil”, dijo, palabras más palabras menos, el canciller Marcelo Ebrard. En efecto, el embajador ni se metió. La metralla de palabras salió de Palacio Nacional, que después se dijo agraviado por el gesto diplomático.

Porque además, ésa es otra, al final, él siempre es la víctima de las fuerzas del mal. Según él, nunca tiene la culpa de nada y nunca ha provocado a nadie. Todos lo atacan, lo agravian sólo por ejercer un mínimo y elemental derecho a expresarse.

No. Las palabras crean climas, favorables o adversos, según se orienten. Las palabras no son inocentes ni neutras, sobre todo si las emite el Presidente de la República, quien no es ningún ingenuo, ni es un ser menor en la escena nacional.

Todos somos responsables de lo que decimos en nuestros entornos cotidianos. Él debería ser más responsable con el enorme poder que se ha conferido a sí mismo. Las palabras sanan o las palabras matan.