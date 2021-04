Disco duro | La sensatez de Cuauhtémoc Cárdenas 

Rodeados, como estamos, de políticos pirotécnicos, hostiles, frívolos, vulgares, chiquitos, la mayor parte sin ideas propias, sin propuesta, muchos de ellos corruptos, siempre es reconfortante escuchar una voz sensata, que sin ánimo de conflicto y respetuoso de la democracia, llame a la sociedad a asumir el camino de la cordura y no de la polarización.

Es el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por desgracia alejado de la vida partidista, quien después de tres campañas electorales a la Presidencia de la República, en una de las cuales fue burdamente derrotado por el sistema político, entonces representado por Carlos Salinas de Gortari y Manuel Bartlett (hoy adalid de la 4T), mantiene su autoridad moral intacta, para hablar de los problemas nacionales.

Esta semana lo entrevistó Mario Campos, para Radar 90.9, de Radio Ibero , y el mes pasado nuestro compañero Alejandro Castro de El Sol de México , a quienes expresó su preocupación por lo que está pasando en el país, al que ve más desigual y dividido que nunca.

Siempre cuidadoso de no criticar personalmente a Andrés Manuel López Obrador, no tiene empacho en criticar las acciones del actual gobierno en materia económica, en el tema energético y en la polarización política, en los que ve un preocupante reto para la democracia mexicana.

Formado en la ideología del nacionalismo revolucionario, muy identificado con el ala izquierda del PRI de los años 60 y 70 del siglo pasado, la misma en la que se formó AMLO, el ingeniero sin embargo no se quedó estancado en aquel mundo, sino que, sin renunciar a su convicciones, avanzó en su pensamiento social y económico, al grado que logró ser un gran Jefe de Gobierno en el DF, con una visión moderna, sin depender del armado de clientelismos y dinero mal habido, en los que después el PRD se volvió experto.

Actualmente colabora para la organización Nosotrxs , dirigida por el politólogo Mauricio Merino, en el proyecto de #LaOtraCampaña, que no es partidista, pero sí busca que quienes aspiran a cargos públicos hagan explícitas sus propuestas e ideas, para que la democracia mexicana no se vacíe de contenido, y se logre alimentar de agendas alternativas, donde están millones de mexicanos que no se sienten representados por ninguno de los actuales partidos políticos.

En sus entrevistas, Cárdenas ha dicho cosas como: “se deben tomar medidas para que no se pierdan más empleos, luego de que el Seguro Social reportara a principios de año, que se han perdido más de un millón 700 mil empleos formales y cerca de 10 millones de informales.”

En el tema de la confrontación social y de clases ha dicho: “uno de los aspectos en los que ha fallado la sociedad mexicana es la polarización, un fenómeno que puede llevar a elevar las irritaciones e incluso a situaciones que puedan descontrolarse o representar problemas mayores, por lo que es necesario que se abra el diálogo cuando haya posiciones opuestas, siendo ésta la forma más civilizada de resolver diferencias en una democracia. Yo creo que ha faltado diálogo entre los que tienen posiciones distintas.”

A la pregunta de cómo ve a la 4T: “Bueno, hay asuntos en los que estamos totalmente de acuerdo, como darle prioridad a los más desfavorecidos, pero me parece que ha faltado reactivar la economía, y como decía, pensar en un ingreso vital para quienes han perdido el empleo, etcétera… Tenemos muchas coincidencias y seguramente también diferencias.”

“La democracia no puede limitarse a lo electoral ya que su valor principal es la igualdad, y la desigualdad en México ha crecido; no tenemos las mismas oportunidades en educación, trabajo, salud, son espacios que se tienen que ganar para una verdadera democracia.”

Sobre las amenazas de Salgado Macedonio al INE, lejos de defenderlo, señaló: “No caben las amenazas y esto debería sancionarse. Una amenaza del tamaño de la que ha hecho públicamente (Salgado Macedonio), no cabe que quede sin sanción.”

Un político completo, profesional, honesto, sin odios, sin traumas, ni deseos de venganza, que vive en el mundo de hoy y no en el de la Reforma de Juárez, que cree en la soberanía nacional, pero dando cabida a todos, empresarios, trabajadores y sociedad civil organizada. Una lástima que no sea opción en nuestra boleta electoral.