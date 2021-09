Disco duro | Las remesas

Sí, la llegada de remesas está imparable. De acuerdo con el más reciente reporte del Banco de México, en un corte a julio de este año, los ingresos por remesas provenientes del exterior se situaron en 4,540 millones de dólares, lo que significó un crecimiento anual de 28.6%.

El valor acumulado de los ingresos por remesas en los primeros siete meses de 2021 ascendió a 28,187 millones de dólares, cifra mayor a la de 22,821 millones de dólares registrada en el mismo lapso de 2020 y que representó una expansión anual de 23.5%.

El fenómeno se explica por la reapertura de la economía estadounidense tras un año de confinamiento por la pandemia de Covid-19.

Nuestra duda es: ¿se vale que los Presidentes de México, cuando menos desde Vicente Fox a López Obrador, presuman esas cifras “récord” como un logro de su gobierno?

Esta semana AMLO destacó en su tercer informe esos 4 mil 540 millones de dólares enviados por los trabajadores mexicanos que han tenido que abandonar el país e irse a Estados Unidos para conseguir un empleo. En otras ocasiones ha mencionado ese dato agradeciendo a quien los envía “que nos ayuden”, como si esos envíos fueran un apoyo deliberado a su programa de gobierno, cuando suelen ser recursos que se envían independientemente de qué partido esté en el poder.

Las remesas vienen a apoyar familiares, de parte de quienes se fueron a buscar oportunidades a otro país, y que las encuentran en trabajos mal remunerados en Estados Unidos, pero que comparativamente con lo que se ganaría aquí o por el desempleo para ellos es mejor que nada. De esos magros pagos separan un porcentaje marginal para enviar a México, aunque, ya sumados, dan esas cantidades enormes.

Por desgracia, esos empleos generan productividad y valor agregado en el lugar del empleo, no en México. Aumentan o disminuyen según el ciclo económico estadounidense, no de que México esté en recuperación o en jauja.

El presidente llega a este medio sexenio con indudables cosas qué destacar (otras que ni debería mencionar como la disminución de 0.5% de la inseguridad en el país). Hay estabilidad financiera, no hay inflación, la paridad del peso se encuentra estable, la inversión extranjera no se ha desplomado, aun cuando ha desincentivado la llegada de nueva.

Por eso no se ve la razón de presumir algo que antes criticó, como colgarse la medalla de las remesas. No es ético sumar ese dinero a lo que el gobierno ha “ganado”, sobre todo porque es producto de la marginación de millones de personas que por décadas no ha encontrado aquí el sustento.

Los políticos deberían sacar de sus cuentas alegres un dinero que los migrantes se ganaron con el sudor de su frente y no gracias a las políticas públicas del gobierno mexicano. Esperamos tantito decoro y respeto por esos compatriotas, que no están allá por gusto, lejos de sus familias.

En el USB…

...Ya hablábamos de la necesaria unión de esfuerzos en el periodismo mexicano. Esta semana nació la Alianza de Medios MX ( www.alianzademediosmx.org ), para defender la libertad de expresión y combatir la impunidad ante las agresiones que tienen diversos orígenes. Sin tintes político partidistas, debe ser la semilla de una reflexión mayor de hacia dónde deben ir los medios de comunicación para ser viables en el futuro…

...¿Era necesario ese acercamiento de senadores del PAN con la ultraderecha española de VOX?, ¿en serio?...