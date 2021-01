Disco Duro | Lo bueno de AMLO

Por Alejandro Jiménez





Nada augura que este año que comienza, la popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador vaya a la baja ni que su partido vaya a perder los comicios de medio sexenio. De hecho la mayoría de los estados de la República que disputarán gubernaturas se pintarán de color rojo vino, de acuerdo a las encuestas más serias.

A dos años de gobierno tiene muchos pendientes: seguridad sin alivio, peligrosa militarización de la vida nacional, diplomacia mundial a nivel de presidencia municipal, una errática conducción de la pandemia, nula inversión en ciencia y tecnología, abandono del campo y de la vida cultural y artística… pero una mayoría de personas sigue enamorada de su líder y esperanzada en que habrá una mejoría sustantiva en el futuro.

¿Qué cosas pensamos ha hecho bien la actual administración?





1.- Narrativa social de a deveras, a veces hasta excesiva. Populista o no, pero necesaria. En un mundo donde el neoliberalismo se está replanteando.

2.- Grandes empresarios han comenzado a pagar adeudos multimillonarios al SAT.

3.- No se ha reventado la economía, aun cuando todos sentimos que estamos en el filito de perder el grado de inversión y del riesgo país por culpa de Pemex y la política energética. No se han alterado los fundamentos de la economía: inflación, deuda. La inversión extranjera no ha huido.

4.- En materia laboral aumento neto al salario mínimo, reforma de pensiones consensuada con la IP, igual las reformas al Infonavit y fin a los flagrantes y públicos abusos del outsourcing.

4.- Fin a privilegios a empresarios que cargaban su seguridad al erario.

5.- Fin de la burocracia dorada. Se les ha pasado la mano, pero el alarde de gastos suntuarios en asesores, celulares, guaruras, viajes, viáticos, chefs particulares, viajes en helicópteros oficiales, cirugías estéticas…

6.- Se han ventilado las diferencias en renuncias de secretarios: Urzúa, Jimenez Espriú, Victor Toledo. Sano para la transparencia. “Fulano no estuvo de acuerdo con… y por eso se va…”

7.- No se ha llamado a alterar lineas editoriales de medios, ni para despedir comunicadores ni opinadores. Estigmatiza a la prensa, sigue usando políticamente el gasto en publicidad oficial, no le gusta la crítica, pero no ha cruzado aquella raya de la censura que sí borraban los sexenios anteriores con el pretexto de la publicidad oficial.

8.- No se sobrevino la catástrofe educativa con el confinamiento. La marcha de la SEP en este contexto ha sido competitiva, hasta donde se puede en un entorno inédito. Buena articulación de esfuerzos del magisterio en el país, sobre todo el de educación básica.

9.- Podría estarse dando el mayor avance en materia anticorrupción al develar lo que para muchos eran secretos a voces con los casos Emilio Lozoya y Rosario Robles. El corte de caja no purificará al país metafísicamente como piensa AMLO, pero sí puede ser un parteaguas importante en la materia.

10.- Sana distancia con su partido Morena, como la que nunca tuvo el PRI del Presidente. Los militantes de Morena han exhibido solitos sus contradicciones, en las que el presidente no ha parecido participar. No es un movimiento histórico de masas, sino una articulación de oportunistas muy menores, similar al PRD. No le va a servir mucho tiempo como aparato electoral.

11.- Empatía con movimientos sociales otrora disruptivos que le estañan dando el beneficio de la duda: los padres de Ayotzinapa, el magisterio en todas sus adveraciones, los deudos de Pasta de Conchos, (excepto con el feminismo).

12.- Respeto a los derechos humanos de movimientos sociales, marchas, y menos acusaciones en comisiones de DH de actos prepotentes de Ejército y Marina.





En el USB…





Se cumplen 27 años del levantamiento zapatista. El EZLN a quedado como movimiento social indígena minoritario, con fuertes seguidores en la izquierda radical en el mundo, pero sin una presencia contundente en la vida nacional… a menos que la guerrilla chiapaneca deveras esté decidida a parar el proyecto de Tren Maya, sea como sea…