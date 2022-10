Disco duro | ¿Negociar con el crimen?

Al participar en el Foro Internacional “Seguridad y Justicia por un México mejor” habló el senador Manuel Espino, ex presidente nacional del PAN, ex funcionario del actual gobierno como titular del Servicio de Protección Federal: “O construimos la paz o seguimos jugando a la guerrita; mantenemos la confrontación directa con los grupos criminales y nos acostumbramos a los efectos colaterales”.

“La propuesta se reduce en la posibilidad de aceptar dialogar con ellos. Yo le dije al secretario de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Sólo contestaron dos”.

“Lo que yo vengo a plantear es que nos abramos a la posibilidad de acuerdos, no de cualquier manera, no con cualquiera y que no materialice los acuerdos tampoco con cualquiera”.

“Estamos en esa tarea. No quiero abundar más porque me pueden acusar de indiscreto. Lo que quiero decir es que estas cosas dan resultados, me consta que dan resultados, lo vi en Ciudad Juárez, lo vi en El Salvador, lo vi en Colombia…”

Espino habla de los grupos criminales como si fueran guerrilleros políticos a quienes en determinadas circunstancias de la historia mundial (México 1978, por ejemplo): se les ha ofrecido amnistía, perdón y olvido, algunos beneficios, a cambio de cesar la violencia.

Las guerrillas avanzan en esa dirección cuando las circunstancias militares y políticas no les son favorables, o son de empate con las fuerzas militares oficiales. Es cuando han optado por rendirse a cambio de no ser procesados criminalmente, y más bien son incorporados a la vida política regular. Es cuando los incentivos para ganar la guerra popular son menos, que las ganancias de abandonar la lucha.

En el caso de los criminales, ¿tienen esos incentivos para dejar sus actividades de lado? No lo creemos: no van perdiendo ninguna guerra; no van perdiendo territorios, al contrario; obtienen ganancias estratosféricas en un mercado multinacional que controlan de la producción a la distribución; tienen mayor poder de fuego que la Guardia Nacional; no guía su lucha un ideal ético, sino la búsqueda de ganancias pura y dura.

¿Qué tendría el gobierno federal para ofrecerles?: ¿que renuncien a sus ingresos desproporcionados a cambio de qué?, ¿permiso para algunas de sus actividades criminales?; ¿perdón de cárcel si se rinden y devuelven las armas?, ¿becas del Bienestar, empleos en Jóvenes construyendo el futuro, chambas en Sembrando Vida?, ¿no acusarlos con sus mamás?; al negociar con ellos ¿qué estatus de interlocución se les daría?

Espino no da detalla su plan y dice que dos grupos criminales ya le contestaron. Por lo visto sabe sus direcciones y a dónde exactamente enviar sus misivas.

Se entiende que en momentos desesperados y de cerrazón, las soluciones se antojan igual de desesperadas; que la guerra constante no parece estar dando resultados y que la militarización del país tampoco será la solución. Que parece el momento de las soluciones heterodoxas y los narco pactos.

Sin embargo, dar un paso en esa dirección tendría que ser meditado a conciencia, con todos los escenarios previstos, con negociadores de seda y fuego, evitado en todo momento errores que empoderen a un enemigo que, de entrada, no es homogéneo, que se integra por partes enfrentadas entre sí y por lo mismo tiene intereses divergentes.

Se ve cuesta arriba la propuesta de Espino, misma que ya fue descartada por el presidente López Obrador, quien dijo que “está bien pintada la raya, la frontera” entre los funcionarios de su gobierno y los delincuentes. Sin embargo, como ejercicio académico da mucho de qué hablar…