Disco duro | Ocupación “temporal” de Ferrosur 

El viernes 19 de mayo la Presidencia de la República complicó lo que estaba sencillo y rompió lo que no estaba roto: publicó un decreto por el cual declaró de utilidad pública las líneas ferroviarias “Z”, “ZA” y “FA” de la concesión de Ferrosur, propiedad de Germán Larrea, y ordenó la ocupación temporal inmediata a favor del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, para impulsar la obra insignia Corredor Interoceánico del Istmo.

Se utilizó la figura administrativa de la “ocupación temporal” distinta la expropiación, que se caracteriza porque no es un acto privativo ni definitivo, sino “de molestia y temporal” por lo que no se otorga garantía de audiencia previa, que sólo puede impugnarse mediante juicio de amparo y contra el que no cabe la suspensión del acto reclamado.

Es una figura administrativa que no se utilizó ni en la administración de Felipe Calderón ni de Enrique Peña Nieto, pero se empezó a utilizar en el régimen de la 4T. Según abogados consultados por esta columna, dada la manera en que se instrumentó tal decreto es impugnable con argumentos de inconstitucionalidad.

Por ejemplo, no se precisó cuánto tiempo durará la ocupación temporal. Sin este elemento, existe un profundo estado de inseguridad jurídica para el particular, al no tener certeza del alcance de la afectación, y mucho menos se tendría un criterio objetivo para determinar el monto de la indemnización por la “ocupación temporal”.

En las medidas de ejecución inmediata se utilizó a las fuerzas armadas, lo que puso en riesgo a personas civiles, y resulto excesivo y desproporcionado.

Es contrario a la ley ya que refiere que la indemnización será pagada conforme al avalúo del INDABIN, pero debe fijarse por peritos y resuelta por un juez conforme al mandato expreso del Artículo 18 de la Ley de Expropiación.

Es ilegal, debido a que omite precisar en la parte resolutiva que la indemnización será a valor de mercado.

Es inconvencional, ya que al establecerse un procedimiento distinto al de la ley para fijar la indemnización se vulnera garantía de indemnización justa, conforme al artículo 21, numeral 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cuales es norma aplicable como parte del bloque de constitucionalidad.

Carece de proporcionalidad y razonabilidad, ya que omitió considerar otras vías u opciones como pagar por el uso de la infraestructura o bien valorar las medidas alternativa que ofrecía Ferrosur.

Omitió razonar, fundar y motivar la afectación al equilibrio financiero de la concesión de Ferrosur, dado que debió haber evaluado el “daño temporal” y correlacionarlo con el equilibrio financiero de la concesión, pudiendo generar perdidas irrecuperables.

Es una medida contraria a la competencia económica en el sector de ferrocarriles, y que sienta un pésimo precedente para otras industrias concesionadas.

Ya en en ámbito político financiero afectó, así fuera de manera indirecta, la negociación entrre Larrea y Citigroupo para comprar Banamex, que ya estaba muy avanzada.





