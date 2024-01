Disco Duro | Talleres Gráficos ¿nueva estafa maestra?

Este año se jugarán electoralmente más de 20 mil puestos de elección popular, entre ellos el más importante: la renovación del Ejecutivo Federal. Talleres Gráficos de México (TGM), que está a cargo de Maribel Aguilera Chairez, tendrá que imprimir para el proceso federal cerca de 300 millones de boletas.

TGM, sin más, está firmando convenios de colaboración con los diferentes Institutos Electorales del país, sin tener la capacidad para satisfacer los requerimientos de impresión de boletas electorales, listas nominales y actas.

Paradójicamente, el instituto electoral de Tabasco hace pocos días firmó un convenio con TGM pese a reconocer que éstos le incumplieron en 2021.

Talleres Gráficos de México no cuenta con infraestructura suficiente y prefiere subrogar el servicio a otras empresas para sacar avante el trabajo. Lo increíble radica en que dichos trabajos se le otorgan a una empresa llamada “Gráficos Corona Je”, cuyo director general es Juan Estrada Hernández.

Además, la mencionada empresa “Gráficos Corona Je”, que ha incumplido una y otra vez como proveedor de algunos OPLES.

También pertenecen a dueños con apellido Estrada las siguientes razones sociales: One to One Solutions; Iddeo 4.0 y Grupo Fograd S.A. de C.V., que han sido utilizadas para este mismo fin. Resulta evidente el conflicto de intereses, entre TGM y la empresa “Gráficos Corona Je”.

Todo esto sucede gracias a los vacíos que continúa habiendo en la Ley de Adquisiciones, la cual es manipulada por ex priistas que hoy militan, supuestamente en Morena. Sólo hay que ver el currículum de la señora Aguilera, quién está casada con Miguel Antonio Meza Estada, extitular en dos ocasiones de la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, y presunto tío de Juan Estrada Hernández, director general de la empresa “Gráficos Corona”.

Este personaje, Miguel Antonio Meza Estada, fue secretario particular del ex presidente Ernesto Zedillo y también ocupó de 1994 a 1999, la dirección general de la Conaliteg. Fue acusado entonces por el Órgano Interno de Control de dicha dependencia por haber ocasionado un daño patrimonial de 367 millones de pesos en el otorgamiento de 23 contratos por la adquisición o maquila de libros de texto gratuitos en los años 1999 y 2000.

El ex priísta fue nombrado nuevamente, por segunda vez, ya en el gobierno de López Obrador, como director general de la Conaliteg del 1 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2021. En dicho período la Conaliteg pagó 463 millones de pesos, a través de 13 contratos a las empresas de Juan Estrada Hernández, motivo por el cual fue destituido.

Es decir, el delicado trabajo de imprimir las boletas electorales nacionales parece quedar en unas cuantas manos, con serios antecedentes de incumplimiento y, peor, aún, posibles ligas familiares.