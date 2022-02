Disco duro | Trabajadoras del hogar, justicia a cuentagotas

Atentos como estamos a los acontecimientos mundiales o subidos en la cargada agenda presidencial solemos olvidar aquello que nos es indispensable e invisible como el trabajo doméstico, ése que nos aligera la carga del día, nos cuida a los hijos o nos permite trabajar en lo sustantivo mientras en casa, alguien, se encarga de lo cotidiano.

El INEGI estimó que el valor de las labores domésticas y de cuidados en el año 2020 ascendió al 27.6 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representó un avance de 4.7 puntos respecto a 2019. Es decir, algo así como 6 billones 4 mil millones de pesos. Del monto aportado, las mujeres contribuyeron con 73.3 por ciento, mientras los hombres lo hicieron con 26.7 por ciento. Aun así, la desprotección social en la que se desempeña ese trabajo sigue siendo casi completa.

Hace más de 10 años conocimos a Marcelina Bautista, líder de un incipiente sindicato de trabajadoras del hogar. Medios de comunicación y organizaciones gubernamentales la incluían en sus eventos como representante de un movimiento más curioso que justo. Ella siempre pidió que México se adhiriera al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, por la cual las trabajadoras domésticas gozaran obligatoriamente de seguridad social.

Una década después, esta semana, tras más de dos años de discusión, las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, para Igualdad de Género y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República determinaron que será obligatoria la seguridad social para más de 2 millones y medio de personas trabajadoras del hogar. Su dictamen pasará al pleno para ser votado próximamente.

Esto, que suena bien, no tiene el respaldo del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar, que asegura que no cumple con lo establecido por el Convenio 189, que fue ratificado en el 2019 y que entró en vigor en el 2021.

Las tres secretarias generales colegiadas del sindicato, Norma Palacios, Isidra Llanos y María de la Luz Padua,le dijeron a la periodista Sara Lovera que existen cuatro problemas en lo aprobado: primero, que habla de trabajo “esporádico”, sin definir qué se entiende por ello, lo que hace ambigua la ley; segundo, que exige que el salario mensual declarado por las personas empleadoras supere los 6 mil pesos, requisito que no se exige al resto de los trabajadores, por lo que es discriminatorio; tercero, no prevé el procedimiento para la supervisión ni inspección por parte de las autoridades a los lugares de trabajo, y; cuarto, no establece sanciones por incumplimiento.

Aprobar una mala ley es como no haber aprobado nada. Se habría perdido así, miserablemente, una década de protección social a las personas más modestas de la escala laboral, aun cuando los legisladores y el gobierno se alzarían el cuello diciendo que ellos ya cumplieron. Urge atender los reclamos de las propias beneficiadas de la ley, para que lo que se apruebe no sea letra muerta.