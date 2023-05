Disco duro | Villanos de caricatura 

El miércoles pasado CNN entrevistó a Donald Trump, en el formato llamado “town hall”. La entrevista fue un desastre para la televisora estadounidense, por la enorme cantidad de críticas que le mereció haberle dando tanto espacio a un político que sólo insultó a sus adversarios (incluidos los periodistas que lo invitaron) y dijo mentira tras mentira, sin respaldar sus dichos.

Sobre todo, Trump se dedicó a hablar mal de sus adversarios, ridiculizándolos, acusándolos de todos los delitos de lesa patria que le iban ocurriendo, atacó al presidente Biden por querer acabar con “América”, a los demócratas por aliarse con las fuerzas del mal que quieren acabar con la religiosidad americana y que buscan traer a la mayor cantidad de migrantes para acabar con los estadounidenses. Una narrativa peligrosamente cercana a la del nacional socialismo alemán de los años 30 del siglo pasado.

Pese a tan retrógrada discurso, Trump avanzó en los sondeos internos republicanos, a quienes esa construcción de los adversarios como seres llenos de maldad, con una narrativa torpe y muy hollywoodense, sorprendentemente les atrajo.

Viendo eso, fue inevitable la comparación con lo que sucede en nuestro país cada mañana, en que el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy a su manera, hace lo mismo: reduce la política a su mínima expresión, explota los sentimientos de odio más primitivos de su electorado, y construye día a día villanos de caricatura intrínsecamente malos, que lo combaten con denuedo, que cada día inventan complots para atacarlo y vencerlo, sin éxito, porque así como son de malvados son de tontos.

Denuncia enemigos al estilo Scooby-Doo: los del INE, Claudio X. González, toda la oposición, los medios de comunicación, los del INAI, los ministros de la Suprema Corte, todos quienes por maldad pura quieren sabotearlo. A cambio ofrece héroes impolutos que se les enfrentan (y que siempre vencen, por supuesto) como él mismo (en primerísimo lugar), los soldados, incorruptibles hasta las cachas, sus funcionarios, incluso a pesar de algunas evidencias de corrupción, miembros de su familia, incapaces jamás de cometer algún error de criterio en su desempeño personal.

Nada. “La ancheta está muy angosta. Son tiempos de definiciones”, con los buenos o los malos, no hay puntos medios, ni pluralidad ni opciones, no existe más camino que el suyo.

Esta narrativa de kínder o de evangelio, sin embargo, al igual que a Trump, le ha funcionado al presidente. Su popularidad no baja, apela a quienes le compran este cuento de villanos y héroes. Odia por lo mismo a los “estudiados” con maestrías y doctorados, que no le creen a la primera, que dudan de su discurso, que apoyan alguna parte de sus políticas pero no todas, que son críticos por naturaleza y por formación científica.

En pocos momentos es tan claro cómo los extremos se tocan: populismo de derecha en EU y de izquierda en México acuden al mismo bebedero comunicativo, donde las narrativas que funcionan para las mayorías son las de esos villanos de ficción a los que hay que odiar, combatir y vencer. Un pobre discurso con grandes ganancias electoreras.