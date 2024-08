Luego de haber recibido la constancia que le acredita como presidenta electa, Claudia Sheinbaum festejó en el Teatro Metropólitan con la cúpula mayor de Morena, ahí reconoció que tiene "una enorme" tarea, la cual esta vinculada estrechamente a lograr un México para todos. Con un discurso sobrio y de izquierda conservadora, la primera presidenta de México aseguro que velara por el bienestar y los derechos de todos los mexicanos. "Un México de bienestar y derechos. La cuarta transformación por la que votaron mayoritariamente las y los mexicanos es la que concibe como derechos y no como privilegios la educación, el acceso a la salud, la alimentación saludable, la vivienda digna, el salario justo, la pensión suficiente, es decir, eligieron un estado de bienestar desde la cuna hasta la tumba. El pueblo decidió que continúe la economía moral".

En su discurso de izquierda conservadora, Sheinbaum Pardo afirmo que gobernara para conciliar y tener un México con paz. "Me comprometí durante el proceso electoral a seguir construyendo la paz, atendiendo las causas y abatiendo la impunidad y el pueblo lo aprobó con su voto. Lo haremos con estrategia, no regresará la guerra contra el narco, seguiremos construyendo paz con justicia". "La llegada de la primera mujer presidenta no es un triunfo individual, el pueblo de México tomó la decisión de que ahora es tiempo de mujeres porque hoy con nosotras llega Leona Vicario, llega Josefa Ortíz, llegan las chinacas que defendieron a la patria y jugaron un papel importantísimo, también llegan las obreras, llegan Dolores Jiménez y Juana Gutiérrez, precursoras intelectuales, llega Elvia Carrillo Puerto, llegan sor Juana Inés de la Cruz, Frida Kahlo y Rosario Castellanos”, agregó la presidenta electa.

Un México soberano, libre, independiente. Sin duda alguna, las frases utilizadas en el mensaje de Claudia Sheinbaum estas fielmente ligadas a párrafos de la Constitución Mexicana desde los sentimientos de la Nación, que la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que por ello el mandato es no alejarse y que esa soberanía está siempre por encima de grupos o individuos por más poderosos que parezcan. Es decir, los mexicanos escuchamos pues el mensaje de un gobierno que anhelamos, de una administración pública federal, estatal y municipal que privilegie al ciudadano, que promueva la inversión, facilite y transparente la tramitología y genere certeza jurídica.

A México, nuestra grande y hermosa nación, le urge un gobierno que no reprime y que respeta la libertad de expresión, de reunión, de prensa, de movilización. Los mexicanos deseamos ejercer a plenitud nuestros derechos en un régimen democrático y que trabaje por el bienestar común. Es importante mencionar que la administración de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo enfrentará grandes retos, principalmente recuperar la economía que no ha logrado volver a tener el ritmo de desarrollo después de la pandemia de Covid-19 y que, se complica cada vez más en función del incremento de la carga que representa el aumento de los programas sociales sin que haya claridad de dónde saldrán los recursos para su mantenimiento, además de la persistente inseguridad y crecimiento del crimen organizado que se vive en varias regiones del país. Todos los mexicanos deseamos que le vaya bien para que nos vaya bien a todos.