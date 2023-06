Disputa por el poder 

Desde el pasado lunes y hasta el próximo 27 de agosto, la atención estará centrada en el proceso interno de Morena con el que se definirá al candidato o candidata de ese partido para las elecciones presidenciales que se celebrarán en menos de un año, el primer domingo de junio de 2024. De lo que resulte de esta contienda dependerá, en mucho, el futuro del país, de ahí la importancia que tiene para la vida pública de la nación.

Si se toma en cuenta el mercado electoral en la actualidad, Morena mantiene una cómoda ventaja ante los comicios federales y locales de 2024. En cualquier escenario, el partido oficialista aparece como el puntero en las intenciones de voto y no existe aún contendiente alguno surgido de la oposición que pudiera hacerle sombra al movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo cual convierte a este instituto político en la opción más sólida para alzarse con el triunfo en las elecciones del próximo año.

Seis aspirantes a la candidatura presidencial de Morena medirán sus fuerzas en las próximas semanas: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco conforman el sexteto de aspirantes del cual surgirá quien represente a Morena en la boleta electoral de 2024. Sin

embargo, de esta lista, sólo dos, Ebrard y Sheinbaum, tienen posibilidad de recabar la mayoría de las preferencias en la encuesta que habrá de realizarse entre el 28 de agosto y el 3 de septiembre.

Los principales estudios de opinión publicados en los meses recientes coinciden en que los punteros son de forma inamovible el ex Canciller y la ex Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quienes presentaron, como el resto de los alternantes, su renuncia que los separó de los cargos que ostentaban hasta la semana pasada.

De estilos diametralmente diferentes, uno formado en el sistema priista, otra surgida de los movimientos huelguistas universitarios. Ebrard y Sheinbaum buscan garantizar, cada uno a su manera, la continuidad del proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Es claro que Sheinbaum mantiene un vínculo mucho más estrecho que Ebrard dentro del morenismo, un partido en el que la ex Jefa de Gobierno parece transitar de forma más segura. Sin embargo de esa apariencia, los votos del movimiento obradorista no son suficientes para garantizar una ventaja en las elecciones de 2024, por lo que el abanderado oficialista deberá lograr la atracción de los votos de los electores indecisos, no simpatizantes y provenientes en su mayoría de las clases medias que radican en las zonas urbanas.

Es ahí donde Ebrard tiene mayores fortalezas debido a sus orígenes clasemedieros y una amplia trayectoria en la vida pública del país que le habían permitido forjar la figura de un político moderado, apegado más bien a las doctrinas de la socialdemocracia europea. Esta condición lo había acercado más a aquellos electores no morenistas que en 2018 votaron por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pero que en 2021 le retiraron su confianza. Es precisamente la búsqueda de ese electorado la que brindaría una mayor posibilidad de éxito a Marcelo Ebrard.

Los dospunteros harán todo lo posible por convencer a los electores, pero sobre todo al gran encuestador que sin duda será el presidente de la República, de que ellos reúnen los suficientes apoyos dentro y fuera de Morena. Esta contienda no estará exenta de fricciones, golpes y disputas internas, por lo que las próximas semanas serán de gran importancia para el país.

Es obvio que la candidatura a la presidencia de la República por el partido Morena suscita encuentros entre los prospectos que hasta ahora han sido mencionados. La opinión pública estará atenta a la actuación de cada uno de ellos, pero también es posible que buena parte de los electores consideren la posibilidad de otorgar su voto al candidato de la oposición. Esta posibilidad se vería fortalecida en la medida en que los partidos que integran la Alianza seleccionen a un candidato que reúna las condiciones para atraer el sufragio de un considerable número de electores.

sdelrio1934@gmail.com