Disrupción en cadenas de suministro: una amenaza global

El pasado 4 de marzo escribí en este periódico sobre las cadenas de suministro 2.0 donde concluí que el mundo se está dividiendo, ya de por sí, en términos geopolíticos en países vacunados y países sin vacunar y donde además es altamente probable que en esta Segunda Guerra Fría 2.0 (que he venido argumentado y construyendo por casi ya un año), el mundo también se dividirá en términos geoeconómicos en países con cadenas de suministro alineadas hacia el dragón chino y cadenas de suministro alineadas hacia el águila estadounidense.





Veinte días después escribí sobre ‘Los muros invisibles de Biden’ donde destaqué los muros que veo dentro de esta miopía generada por el manejo de la comunicación política. Sé que hablar de muros es un anacronismo en tiempos de globalización. Sin embargo, en la Era Trump se intensificó la desglobalización. Es decir, hubo una reducción de relaciones políticas y por ende, una pérdida de protagonismo de Estados Unidos (EU). Por lo que denomino a estos muros como invisibles y son:

i) Muro migratorio: porque continúa presionando a la frontera sur de México en que sea su muro invisible para detener la ola de flujos migratorios que ya rebasó a las autoridades por la cantidad de migrantes que están llegando a su propia frontera.

ii) Muro de vacunas: porque el mandatario estadounidense no permite destrabar los temas de la agenda doméstica para que el lote de alrededor de 50 millones de vacunas de AstraZeneca fabricadas por Emergent Biosolutions en la Unión Americana, salgan. Son vacunas que sólo les están ocasionando gastos de inventario porque no las están aplicando derivado a que no están aún autorizadas por la FDA. Es decir, ni las usan ni las exportan. Sólo sabemos que enviaron 1.5 millones de dosis a Canadá y 2.7 millones de dosis a México en calidad de “préstamo”. Yo digo que en calidad de trueque de vacunas por muro migratorio invisible. Argentina ya también les propuso que les envíen vacunas. No se sabe qué les ofreció a cambio pero finalmente algo tendrá que ofrecer y ya veremos si se las envían o no dada esta alienación política anti yanqui que tiene el Kirchnerismo.

iii) Muro de Hierro entre EU y sus aliados vs. Corea del Norte, China y Rusia: me refiero a que nuestro vecino del norte ha delimitado muy bien su territorio de amigos y aliados contra la lista de enemigos. Este muro invisible es evidente ya que dio un giro en el discurso que manejaba Trump. Ahora con Biden, es frontal pero no grosero en cuanto a su retórica hacia esos tres países, los cuales los considera una amenaza para la estabilidad internacional.

iv) Muro de cadenas de suministro: este tema es álgido y sólo estaba en nuestro radar cuando hace un año hubo escasez mundial de cubrebocas y cuando supimos que la ciudad de Wuhan era el Detroit de China. En ese momento supimos que esta ciudad aportaba un alto porcentaje de la industria automotriz de China y que por ende afectó más del 90% de las 300 empresas vinculadas a dicha industria en su país.

Pero ahora el tema debe prevalecer de manera constante en la agenda comercial global. La razón por la cual digo esto es porque se puede convertir en una amenaza global derivado a que cualquier evento que suceda, tiene un impacto mundial. El mejor ejemplo reciente es el caso del buque Evergiven que quedó atorado en el Canal de Suez por casi una semana y que impactó el comercio mundial. Aún sigue físicamente en el Canal derivado a que la Autoridad Portuaria no le permite salir sin que antes se llegue a un arreglo con la empresa Evergreen para negociar un pago de casi mil millones de dólares como indemnización por los gastos incurridos por las maniobras realizadas para ayudar a desencallarlo.

Esto deja al descubierto que las cadenas de suministro al estar repartidas por todo el mundo, son frágiles y por ende, tiene un impacto directo en la fabricación de cualquier producto. Un claro ejemplo es el vidrio que se utiliza en los frascos de las vacunas. Este vidrio se produce gracias a los componentes de la arena extraída de la roca sílice. O bien, los chips semiconductores que se utilizan en las industrias: aeroespacial, electrónica o automotriz sufren de una sobredemanda. Pero mientras se continúa su fabricación, la industria automotriz quedó afectada en EU.

Por lo anterior es que cualquier disrupción, ya es considerada una amenaza global.

Hoy en día, los diplomáticos que nos representan en el exterior, no sólo deben saber de diplomacia comercial, diplomacia de las vacunas, diplomacia por la salud global, sino ahora también bautizo el término de la diplomacia de las cadenas de suministro.

