Disruptores | KONFÍO: Hoy por ti mañana por todos

El crédito no es sólo un negocio, reflexiona Filiberto Castro, es la manifestación económica de la confianza. Un crédito puede hacer la diferencia entre la vida o la muerte de una nueva empresa, la existencia de nuevos empleos y mayor desarrollo en un país. Hasta que la fintech Konfío llegó al escaparate financiero, la rueda de cómo los bancos prestaban dinero a los pequeños empresarios consistía en un laberinto de papeleo y tiempo perdido.

Esta empresa mexicana, de la cual Filiberto es chief growth manager, decidió cambiar esa burocracia por tecnología, y redujo un proceso que podía tardar hasta dos meses y lo llevó a 10 minutos.

"El que una empresa reciba un crédito es decirle 'confío en ti, crece'. Nosotros no hubiéramos podido crecer sin financiamiento, tenemos inversionistas detrás de nosotros. Los préstamos te permiten seguir operando, afrontando retos y eso es muy positivo para cualquier economía.

"Konfío es una empresa de tecnología que lo que hace es resolver un problema que ha existido durante mucho tiempo en México y es la falta de penetración del crédito en las Pymes mexicanas".

Konfío es una plataforma mediante la cual cualquier empresario o profesionista con actividad empresarial puede solicitar un crédito.

El principal valor agregado de la plataforma reside en un rápido tiempo de respuesta por parte de Konfío, pues recurre al análisis de datos y la huella digital de las empresas para crear el balance de riesgo.

Sin recurrir a papeleo y exámenes policiacos que duran semanas, Konfío autoriza o niega préstamos de manera rápida e intuitiva, mediante su plataforma.

"El modelo de acceso a capital que existe es el mismo que ha existido en los últimos 10 años. Konfío nace para resolver ese problema de cómo podemos dar más crédito, usando no las métricas tradicionales, no los modelos tradicionales, no la forma de analizar las empresas tradicionalmente, sino usando muchos puntos de datos que hoy están disponibles, puntos de datos que vas dejando en el momento que llenas una solicitud, que vas dejando en tu día a día, cuando te conectas a internet a una aplicación, toda esa información disponible para solucionar el problema. De ahí que somos una empresa de tecnología y esa es nuestra misión".

Las fuentes de información a las que recurre Konfío para medir la capacidad y voluntad de pago de cada emprendedor varían de acuerdo con quien solicita un préstamo, pero algunas de las herramientas a las que recurren pueden ser el buró de crédito, las redes sociales, el historial de ventas en plataformas de comercio electrónico y otras bases de datos.

Foto: Daniel Galeana

Esto hace una gran diferencia con la banca comercial en cuanto a los instrumentos que utilizan para medir los riesgos. Los bancos pueden solicitar registros contables de ingresos, actas constitutivas, copias, identificaciones validadas y un largo y tedioso etcétera.

Según explica Filiberto, la velocidad para la aprobación del crédito en el sector pyme es vital, pues muchos de los préstamos que buscan los pequeños empresarios son para continuar con sus operaciones y sortear algún problema, por lo que requieren que estén disponibles de inmediato.

Los procedimientos de los bancos son demasiado lentos para las necesidades de las pequeñas empresas.

Este punto explica en buena medida el pobre crecimiento del crédito pyme en México. Sólo de 2016 a 2018 la cartera bancaria en este segmento creció apenas seis por ciento.

"Ellos (los empresarios) necesitan dinero para crecer, tal vez para mañana. No pueden esperar los tiempos de respuesta de los bancos y es ahí donde Konfío hace muy buen click con esa necesidad.

"No es un tema de confianza, sino un tema del actual modelo de negocio de los bancos que no les permite hacer cosas que podemos hacer hoy los nuevos jugadores. Hay bancos que tienen 120 años en México, eso genera un legado, genera un bagaje de cosas, de complejidades, de infraestructura y creo que por ahí pasa el problema".

ADN DE BANQUEROS

Desde que dio sus primeros pasos, Konfío se convirtió en una de las grandes promesas del creciente mercado fintech.

Konfío nació como idea desde 2013 de las mentes de sus fundadores David Arana y Francisco Padilla.

El primero de ellos trabajaba como vicepresidente para Latinoamérica de productos derivados en las oficinas de Deutsche Bank, en Manhattan, Nueva York, y el segundo se desempeñó como consultor para la desarrolladora de software financiero MicroStrategy.

El bagaje financiero y tecnológico de ambos estuvo enfocado en utilizar los avances de análisis de datos para solucionar los problemas que banqueros y financieros no habían podido hasta ese entonces.

Atraídos por su modelo disruptivo sin sucursales, sólo en 2016 y 2017 Konfío logró levantar 18 millones de dólares en rondas de inversionistas, con jugadores de altos vuelos como QED Investors, Kaszek Ventures, Quona Capital y la mexicana, Jaguar Ventures. Para junio de 2018 Konfío anunció una capitalización adicional de mil 700 millones de pesos en los que participó la International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial.

Cuando anunció su participación en Konfío, el IFC expresó sobre la empresa: "está cambiando el ecosistema financiero con préstamos de capital de trabajo dirigidos a las pyme. Esto hace posible que las empresas subatendidas, incluso aquellas sin historial de crédito formal, se beneficien de la economía formal y obtengan capital para impulsar su negocio".

Foto: Daniel Galeana

Filiberto se unió a Konfío hace dos años, luego de trabajar cinco años en Scotiabank como chief risk officer, encargado de establecer las políticas de crédito al consumo de la institución financiera y la cobranza de tarjetas de crédito, hipotecas y créditos automotrices.

"Después de ese ciclo conocí a David de forma profesional, siempre estuvimos muy cerca y la verdad quedé impresionado con esta visión de hacer una empresa de tecnología que usara datos y resolviera un problema que a mí, como banquero, me aquejaba: '¿por qué no crecemos de forma más rápida?, ¿por qué tenemos tantas limitantes?’.

"Quedé fascinado con esta historia, con toda la innovación que Konfío podía generar. Varios de nosotros hicimos esa transición de venir de un banco, usar corbatas todos los días y zapatos duros y migrar a un entorno un poco más relajado en términos de vestimenta, pero de altísima creatividad.

"Soy feliz dejando atrás toda esa cultura bancaria que te envuelve, soy feliz de haber dado ese paso, es un cambio cultural brutal. Estás en una empresa de tecnología que busca solucionar las cosas con tecnología. Sería muy raro que un banquero regrese después de haber descubierto algo diferente".

HAMBRE DE CONFIANZA

Según estadísticas oficiales, en México existen aproximadamente cinco millones de empresas, de las cuales, cuatro millones y medio son pequeñas y medianas empresas.

De este pastel pyme, se calcula que sólo 10 por ciento ha accedido a un crédito. Filiberto asegura que este pequeño porcentaje no se debe a falta de apetito por el financiamiento, sino, en parte, a las barreras de entrada que presenta la banca tradicional para hacer préstamos.

Cada mes, Konfío recibe un promedio de 25 mil solicitudes de pequeños y medianos emprendedores. Para el cierre de este año prevé un crecimiento de 400 por ciento en sus ventas respecto a lo logrado en 2018.

Esto se traducirá en préstamos por tres mil millones de pesos. "Es un dineral. Significa lo que algunos bancos con 600 a 900 sucursales van a vender este año.

"Poder vender lo mismo que ellos creo que es algo súper destacable. Para una empresa fintech que fue fundada en 2013 y empezó a operar en 2016, hacer eso en sólo tres años creo que es algo impresionante", comenta.

Según Filiberto, la empresa mantendrá el enfoque de sus baterías en dos frentes: desarrollo tecnológico y experiencia de usuario.

Con el primero, Filiberto no ve lejana la posibilidad de algún día ofrecer préstamos mediante validaciones con huellas digitales, asesoramientos mediante realidad virtual e interfaces de usuarios en la plataforma con realidad aumentada.

El 50 por ciento de toda la plantilla de Konfío está enfocada en los departamentos de investigación y desarrollo para mejorar la tecnología de la fintech.

Foto: Daniel Galeana

En cuanto a experiencia de usuario, Filiberto asegura que ésta se ha vuelto "una obsesión" para ellos, pues –explica– en la medida que los clientes recomienden la plataforma, gracias a su sencillez, velocidad y calidad, las ventas se van a dar solas sin necesidad de una gran campaña de marketing.

En el plan de ruta de la empresa existe la posibilidad de diversificarse hacia otros productos, como la oferta de créditos hipotecarios o automotrices.

Sin embargo, el ejecutivo dice que se lo están tomando con calma para no cometer errores. Lo principal –dice– es tener bien cimentado el segmento pyme, el cual tiene los impactos sociales más palpables, y generar riqueza para más personas.

"Konfío dio un paso muy importante hace algunos años al fundarse y sin duda va en la punta de la innovación y no va a parar, va a seguir.

"Lo que me encantaría escuchar es que Konfío es la mejor experiencia de crédito en México y que ayudó a que una empresa creciera. "Es en lo que trabajamos todos los días, en crear una experiencia única e impulsar a las empresas.

Es lo que me gustaría escuchar de un cliente y lo hemos escuchado, entonces vamos por buen camino", refirió Filiberto Castro.