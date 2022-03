Por Miguel Reyes Razo

A principio de los años 50, don Salvador Novo echó el ojo a terrenos en Coyoacán. Ahorrativo, cuidadoso de cada peso esquivó gastos inútiles. "Vinieron a buscarme unos estudiantes veracruzanos. Concluyen sus estudios y quieren organizar su "fiesta de graduación". Guateque con baile. Con dos orquestas. Renta de salón… Maxim's. Riviera. Entrega de anillos "de graduación". Lo admiramos mucho, Maestro Novo. Por lo que decidimos nombrarlo "Padrino de Generación". Háganos el honor, Maestro", me dijeron. "¿Cuánto me va a costar el "honorcito", muchachos?!- pregunté.

"Apenas la mencionaron, respingué"

"Me es imposible disfrutar de la dicha de apadrinarlos. Soy un hombre pobre. Sí, obtuve un premio de varios miles de pesos. Que no me hacen rico, No. Qué va. Apenas un poco menos pobre."

En avenida Madero saluda a Antonio Ibáñez, "El Chacho". Famoso mercader de alhajas. Surte a Agustín Lara las que obsequia a las mujeres que conquista. Ibáñez tiene su despacho en Madero 33. Junto a la tienda "Lord's" de Ernesto Rojas Sánchez. Este "viste" a diplomáticos y banqueros. A Salvador Novo también. Rojas Sánchez viaja cada seis meses a Londres. Casimires, popelinas, corbatas, calcetines, zapatos, paraguas. batas de casa, pantuflas "cashmer". Políticos y adinerados se dan gusto en "Lord's". Todo "Made in England".

Éxito de Ernesto Rojas Sánchez ser Presidente de la Asociación de Comerciantes de El Centro. Convenció a don Octavio Sentíes de la necesidad de adoquinar la antigua Plateros. Don Octavio es hombre sensible. Culto profesor universitario. Era diputado federal y la "Noche de los Halcones" en que cayó el regente Alfonso Martínez Domínguez el presidente Echeverría lo puso al frente del Distrito Federal. Envidiosos -que nunca faltan- chismorrean que quien en realidad manda en el edificio del Ayuntamiento es Amado Treviño. Poderoso jefe de prensa de don Octavio que se "lleva muy duro” con Don Emilio Azcárraga Milmo. El "Vasco" es un "tipo a todas emes", festeja el desparpajado Amado Treviño .

"Pues construí el Teatro "De la Capilla·". Con mis ahorros, con hipoteca, con compromisos de trabajo, ediciones de libros conmemorativos -muy caros-, conferencias. Ya está.

"Invité a Don Ernesto P. Uruchurtu. Tan educado y gentil aceptó. Vio la obra, le gustó. "Vea nada más lo difícil que es llegar aquí, licenciado", le dije. "Hay un trecho que casi es brecha. Si usted que es Jefe del Departamento del Distrito Federal nos hiciera un caminito, porque, no se crea, en tiempo de aguas todo esto es lodazal. Y así la gente -aunque quiera- no viene, licenciado.

"Tenía un jaibol en la mano. Estábamos en mi oficina. No rechazó mi petición y me animé.

"Y mire usted, licenciado. Sería muy conveniente que después de la última función los espectadores tuvieran un lugar para cenar. O ...

"Y Uruchurtu nos pavimentó y embelleció todo esto. Y me dio la licencia para vender bebidas alcohólicas. Me ayudó mucho. La Capilla da trabajo a muchos. A actores y tramoyistas, carpinteros, electricistas. En fin. Y el restaurante, ni se diga."

Don Salvador Novo ingenioso, mordaz. Convertía en filoso estilete la palabra.

Me lo contó:

Ángel Cabrera camarógrafo de cabecera del famoso maestro Jacobo Zabludovsky cumplía cada semana la obligación de grabar la participación del "Cronista de la Ciudad de México" en el noticiario "24 Horas". Profesional de lujo, Ángel Cabrera jalaba con Mario López Robles para que ayudara con la iluminación-grabación. Cargaba cables, magacines de película. El "chenchinbag" -una bolsa negra y las mangas en las que se introducía la pelicula para embobinarla. Volvían a la redacción de la avenida Niños Héroes agasajados y divertidos. Novo era fino y atento. Disciplinado y exigente. Su participación debía resultar impecable.

Don Ignacio López Tarso lo recuerda en sus años de estudiante de Teatro en Bellas Artes. "Salvador Novo dejaba la Dirección de la escuela. Celestino Gorostiza lo reemplazaría:

"Se acabaron las "novotadas” -dijo Gorostiza

"Y llegó el "celestinaje"- le devolvió el escritor.

La estudiosa, sensible y educada Susana Rivera Fernández recuerda el día en que tras agradecer elogios a sus llamativos anillos, le confió: "Observe bien éste. Un mecanismo lo descubre. Aquí se pueden depositar mortales venenos; vea".

En diciembre de 1973 mi maestro Jacobo Zabludovsky me llamó:

"Salvador Novo está muy grave. Lo internaron en el Centro Médico Nacional. Ve a verlo. Prepara la nota..

"Y fuí. Afuera, en el pasillo su sobrino, el escenógrafo Antonio López Mancera, se apoyaba en la empuñadura de plata maciza de su bastón. Entré. Enfermo, respiraba con dificultad. Mascarilla de oxígeno lo auxiliaba. Sin bisoñé su perfil se afilaba. Abrió los ojos, me reconoció:

"Aquí me tienes, Miguel. Muriéndome".

A mediados de enero de 1974 desapareció Salvador Novo.