Dos grandes, en crisis

Llama mucho la atención que Matías Almeyda, el líder y director técnico de las Chivas, no dé con la tecla todavía para reajustar a un equipo al que hizo a su manera gracias al apoyo de su presidente y demás directivos, e incluso con el poder de tomar prácticamente casi todas las decisiones, y digo casi, porque estoy seguro que habría pedido otros refuerzos y estos no le fueron concedidos por los altos costos. Esto es un gran problema que tienen algunos equipos, ya que los ingresos que reciben por diferentes conceptos no son suficientes para traer a grandes jugadores con calidad y talento, obviamente que vengan de fuera. Vienen algunos de medio pelo y poquitos son los que realmente dejan huella.

A las Chivas, por no tener jugadores extranjeros, se les complica todavía más el panorama. Mientras la comercialización de la Liga Mexicana no se haga, como ya he comentado, como en Inglaterra y España, por poner un ejemplo, no habrá ingresos de la importancia que estos países generan, y nuestra Liga no podrá crecer, desarrollarse y tener el éxito que todos quisiéramos. Inglaterra y España tienen bien estructurada tanto su federación, como su Liga y su selección, e incluso las competiciones de sus equipos, y a la vez bien calendarizadas. Para estar a un alto nivel y competir contra las mejores ligas del mundo, tenemos que imitarlas y no me cansaré de insistir en este tema de vital importancia.

Para el Clásico del próximo sábado es obvio que el favorito es el visitante. La presión que va en aumento será para el local, ya que es el que más desconfianza está mostrando ante sus posibilidades en este duelo. Cualquiera puede ganar, como acontece algunas veces en México, y más en un Clásico. Las miradas seguirán puestas otra vez, como el pasado domingo, en el técnico argentino de las Chivas, que está un tanto desesperado y en la cara ya se le nota. Es normal que después de fallar el penalti Oswaldo Alanís, el malestar fuera generalizado, ya que al momento en el que sucedió podría haber sido la esperada victoria que les está haciendo tanta falta, especialmente de cara al duelo contra América. La expresión de Matías fue de fastidio y es un reflejo del mal momento que vive su equipo.



Del otro lado se verá a un técnico que está motivado, confiado y contento con el desempeño de sus jugadores, ya que hasta lo que se ha disputado del torneo han mostrado ser uno de los grandes favoritos para llevarse el campeonato y el trofeo a sus vitrinas. Se nota nuevamente la mano de Miguel Herrera en el equipo, ya que el estilo de juego del América vuelve a ser aquel con el que consiguió el campeonato con las Águilas.



Las contrataciones que solicitó Herrera, como Henry Martin, Emanuel Aguilera, Joe Corona, Jérémy Ménez y Andrés Ibargüen, fueron concedidas mediante una buena inversión, y esto se ha notado. Era necesario para estar al mejor nivel, tanto en la Liga que quiere ganar nuevamente, como en la Concachampions, que aspira a ganar para estar de nueva cuenta en el Mundial de Clubes. Sin duda una bonita aventura para los que les toca el privilegio de jugar este torneo.



América tiene el plantel suficiente como para conseguir el doblete, a pesar de que Tigres es otro favorito en ambos torneos. Lo veo más difícil para Chivas y Xolos, que también compiten en el torneo de la Concacaf.

En buen momento les llega el Clásico a las Águilas, ya que la confianza de estar invictos les da tranquilidad, y traslada toda la presión al rival. Si el América pierde, no pasa nada; en cambio, si la derrota es para Chivas, la olla sin duda tendrá más presión del chiverío.







URGEN CAMBIOS

EN CRUZ AZUL

El otro equipo desesperado es La Máquina Celeste de Cruz Azul, que después de tantos entrenadores a los que han querido darles la responsabilidad del juego y de los resultados, se están dando cuenta que los cuerpos técnicos no son los responsables, sino más bien es la mala estructura generalizada que tiene Cruz Azul desde hace muchos años, desde quien lo preside y toma las decisiones trascendentales, hasta los que tiene a su alrededor, muchos de ellos también en la toma de decisiones, como el traer a jugadores, que han sido muchos, y esto denota que son con diferentes promotores, porque hay una



lucha interna de poderes entre ellos para ver quién es el que más influencia tiene y que esto a su vez se transforme en beneficios económicos, por no llamarle comisiones.

Cruz Azul tendrá que valorar de una vez por todas el cambio de ideas, y que esto se traduzca en formas de llevar un equipo de tanto prestigio adquirido antiguamente. Hace no mucho surgió la duda de si el equipo sigue perteneciendo a Cruz Azul, a la cooperativa. Es una información que ha estado circulando en el sentido de que el propietario del equipo es ya “Billy” Álvarez, y esto ojalá se sepa pronto, ya que se deberían tomar otro tipo de decisiones, de ser así.

Ahora bien, si sigue perteneciendo a la cooperativa, deberían cambiar a quienes están dirigiendo actualmente el club para que ya no tengan nada que ver con el equipo, y de ser propietario “Billy”, debería venderlo o poner otra gente al frente para crear nuevos criterios e ideas.

¡Que te lo digo yo!

@hugosanchez_9