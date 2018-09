Dos pájaros de un tiro

Por: Eduardo Andrade

La ingeniería mexicana respondió a la consulta del presidente electo Andrés Manuel López Obrador sobre cuál sería el mejor lugar para construir el nuevo aeropuerto con un contundente apoyo a la obra que se construye en Texcoco. Un argumento es el hecho de que la opción de Texcoco está muy bien definida, mientras que la del proyecto dual, Benito Juárez-Santa Lucía- es apenas un bosquejo, lo cual los hace imposibles de comparar.

¿Cuánto tiempo tomaría que la opción dual genere la información que ya tiene el aeropuerto en Texcoco para que una consulta –popular o gremial- pudiera ser justa? Sí, dos o tres años y a marchas forzadas.

Si bien es cierta la obviedad sobre la pobre calidad del suelo en Texcoco, ese es un asunto de ingeniería que se resuelve con una solución de índole técnico que conllevará un sobrecosto que eventualmente repercutirá en aquellos que lo utilicemos. Para aquellos que no lo piensen utilizar no es un asunto que les debiera preocupar, simplemente no les afecta. Los aeropuertos se construyen donde se necesitan y se puede, no en donde es más barato.

Esperaría que el estudio presentado, además de la argumentación hecha por la ingeniería sobre la poca información que hay sobre la opción dual, sean suficientes para que el país se mueva hacia delante y, ya de paso, se determine que el Nuevo Aeropuerto será concesionado. Esto podría darle a la administración una gran cantidad de recursos frescos para gasto social -tal como lo dejó ver el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador- y hacer que inversionistas privados le gasten, lo operen y lo mantengan.

Un factor poco discutido, y del que públicamente se ha hablado poco, es qué habrá alrededor del aeropuerto en Texcoco. La zona adquirirá un valor económico muy superior al actual y se convertirá en el nuevo polo de desarrollo hacia el que se dirigirá la Ciudad de México y su conurbación. Parecería haber la intención de generar una ciudad aeroportuaria, sin que haya mayor definición sobre el tema.

Quizá habría que pensar en que pudiera construirse una ciudad de la administración pública federal dentro de esa zona. Con esto se lograría cumplir con una parte del objetivo programático para descentralizarla de la Ciudad de México, pero sin los costos de relocalización de los empleados y funcionarios que, bajo el escenario actual, tendría que encontrar acomodo en muy distintas ciudades del país.

Cabría pensar en un espacio para la representación comercial de los 32 estados de la República. Con eso tendrían espacios ad hoc para su función, a diferencia de la abigarrada presencia que tienen hoy en casas y locales comerciales poco propicios para la promoción que tanto necesitan. Ferias, convenciones y reuniones de negocios cabrían en un espacio como este.

El dictamen de los ingenieros es impecable, y que el presidente electo se haya apoyado en el gremio para soportar una decisión de esta magnitud hace prever que esto se repita frecuentemente durante el sexenio, socializando las decisiones hacia los gremios que mejor conocen el tema. Un círculo virtuoso.

Sin duda con esto se podría matar dos pájaros con un solo tiro.

