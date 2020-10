Durazo enfrentará lo más recalcitrante del priismo

A Alfonso Durazo lo conocí desde 1989, cuando fue secretario particular de Luis Donaldo Colosio, entonces líder nacional del PRI, quien lo ubicó muy cerca de su carrera política hasta su fatídico asesinato, porque ambos nacieron en Sonora.

Tras el homicidio del candidato presidencial priista, en marzo de 1994, Durazo Montaño tomó la mala decisión de trabajar para el primer presidente panista, Vicente Fox Quezada (2000-2006), como secretario particular.

Pero como ese tipo de alianzas anti natura no prosperan (y Durazo tendrá muchos defectos pero no el ser desleal), el sonorense no toleró las intromisiones de Marta Sahagún, quien verdaderamente mandaba en Los Pinos, y el 5 de junio de 2004 entregó una carta de 19 cuartillas a Fox y a los reporteros, donde advertía el peligro que representaba la esposa del Presidente y la intención de la señora de relevar en el cargo a su marido.

La salida de Durazo del gabinete panista era más que evidente, porque su formación fue a favor de las causas justas, como las que defendió Colosio, mientras que Fox empoderó en la Presidencia a un pequeño grupo de empresarios cercanos a él.

Luego de abandonar el ambicioso proyecto panista, Alfonso Durazo comprendió que él y sus ideales sí cabían en un esquema político como el que entonces promovía Andrés Manuel López Obrador, quien desde entonces era apoyado por el pueblo desposeído gracias a sus muchas ganas de terminar con los viejos vicios de la política mexicana.

Resultó escandaloso su paso del priismo colosista, al panismo foxista y su continuidad en el morenismo lopezobradorista. Empero, como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana demostró su capacidad en la función pública, más allá de cualquier color partidista.

Hasta ahora, Alfonso Durazo ha salido bien librado de sus funciones como secretario porque, en lo general, se considera que no ha hecho arreglos bajo la mesa con ninguno de los cárteles delincuenciales que operan en el país. Incluso dio la cara para justificar el llamado “Culiacanazo”, cuando se optó por liberar a Ovidio Guzmán para evitar que los delincuentes realizarán una matanza contra inocentes.





DURAZO CORRERÁ CONTRA ANA GABRIELA





Esta semana, en una entrevista, Durazo aseguró que se rompió la hegemonía de los cárteles delincuenciales en todas las regiones del país, sin embargo lo cierto es que se vio imposibilitado a frenar la violencia que ha teñido de sangre a la nación, desde que el espurio Felipe Calderón se robó la Presidencia en 2006 y sacó al Ejército para legitimar su triunfo y atacar a los civiles.

Además, resulta sorprendente que existan ataques como el ocurrido al secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, mientras que el hampa de los más altos vuelos hace ajustes en sus estructuras, pues se han visto afectadas por el trabajo de Durazo.

Encabezar la Secretaría de Seguridad es más impopular que la de Bienestar Social, porque mientras en la primera se juega la vida día a día, en la segunda se sonríe para entregar beneficios. Durazo ocupó la primera y ahora, como sobreviviente de la política nacional y regional, se puso la camiseta de los valientes y se lanzó a la conquista de Sonora.

La decisión de Alfonso, de buscar la candidatura de Morena en Sonora, no fue nada fácil porque en ese estado siempre han dominado el PRI y el PAN. Se enfrentará a la priista Claudia Pavlovich quien hoy tiene la capacidad de poner y quitar candidatos en Sonora.

Además, Durazo tendrá que confrontar a Ana Gabriela Guevara, quien lleva consigo su excelente desempeño y popularidad como atleta y medallista olímpica y que esta vez podría ir con la bandera del Partido del Trabajo.

La campaña por la gubernatura sonorense no será fácil, principalmente por los altos niveles de inseguridad por los que atraviesa la entidad y que ha vuelto a municipios, otrora pacíficos como Cajeme, en puntos rojos dentro de la geografía nacional.





LA PUNTADA PRIISTA EN SAN LÁZARO





Y ya que hablamos de inseguridad, esta semana al priismo en la Cámara de Diputados se le ocurrió que el Estado mexicano pagara las cuentas que generará el juicio que se sigue en Estados Unidos contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, acusado de vínculos con los cárteles de la droga.

Según el legislador Pablo Guillermo Angulo el General Cienfuegos se merece ese trato especial por haber servido al país. ¿Acaso desconoce los delitos que le imputan al exfuncionario y todas las pruebas que hay en su contra?

Afortunadamente, el mismo Presidente López Obrador desechó esa posibilidad porque entonces se tendría que cubrir los gastos del extitular de Seguridad Pública Genaro García Luna, quien enfrenta las mismas acusaciones que Cienfuegos, o de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Ese disparate del diputado priista es una muestra de que sigue vivo el espíritu tricolor y sus malas mañas, que cualquier descuido y vuelve a hacer de las suyas.

¿Qué propondrán después? ¿Qué los mexicanos ofrezcamos disculpas a Felipe Calderón? ¿Qué olvidemos el baño de sangre que dejó en el país?

Lo mejor sería exigir al gobierno de la República que solicite la extradición de los exfuncionarios presos en Estados Unidos para que enfrenten los cargos en la nación que saquearon, donde abusaron del poder y robaron creyéndose impunes.

Y hasta la próxima semana, en este mismo espacio.





manuelmejidot@gmail.com