Durazo, promotor de la “corcholata” favorita

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien en 2004 saltó a la fama política por denunciar públicamente que Vicente Fox quería heredarle la silla presidencial a su esposa Martha Sahagún, parece haber recibido instrucciones de respaldar a la “corcholata” favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Hemos avanzado de tal manera en la lucha por la igualdad que nuestro país ya está preparado para una mujer presidenta”, dijo Durazo ante Claudia Sheinbaum, quien se apersonó en Sonora para checar algunos de sus asuntitos.

En su carta de renuncia como secretario particular y vocero del presidente Fox, el 22 de junio de 2004, Durazo también se tiró el mismo rollo de que México estaba preparado para ser gobernado por una mujer, sólo que aclaró que Martha Sahagún no era la mujer indicada.

“Por el bien del país, el presidente de la República no puede tener proyecto político después de gobernar. El presidente debe salirse del campo de juego y tomar el silbato de árbitro; debe desplazarse completamente hacia su condición de jefe de Estado y asumir el rol de conciliador que corresponde a tal condición; debe ser una voz unificadora y motivadora, capaz de rehacer el consenso nacional, que actúa no sólo en un marco de legalidad sino de ética política. En ese contexto, no puedo hacer abstracción de las implicaciones de la incursión de la primera dama en el inventario de eventuales aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional…”

Y ya encarrerado el ratón, Durazo agregó: “Valoro que, si bien hay condiciones para lograr la continuidad del PAN como partido en el poder, no existen, en cambio, condiciones propicias para la candidatura presidencial de la primera dama. Ciertamente el país ha avanzado políticamente; tanto, que está preparado para que una mujer llegue a la presidencia de la República, sin embargo, no está preparado para que el presidente deje a su esposa de presidenta”. Tómala “Chente”, coreó en aquél entonces el respetable, y cargó en hombros a “Poncho”.

Más de 18 años después de aquel acontecimiento, Durazo piensa diferente, muy diferente. Si bien la señora Sheinbaum no es la primera dama de este país, si es la favorita del presidente Andrés Manuel López Obrador para que lo suceda en el cargo, y así lo ha declarado en público y en privado mucho antes que destapara a sus corcholatas; es más desde que empezó su administración, alimentando con ello la megalomanía de la señora.

Más allá de andar promocionando a Claudia Sheinbaum, Durazo debería recordarle al presidente López Obrador lo que le dijo a Fox hace 18 años: “En una sociedad democrática el gobierno es un instrumento del Estado, en consecuencia, no trabaja para ganar elecciones ni su función es la de agente electoral de partido o aspirante alguno”.