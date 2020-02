Economía social como motor de desarrollo y crecimiento

El INEGI el 30 de enero informo que el producto interno durante 2019 fue de -0.1%, con la aclaración de que hasta finales de febrero se tendrían datos más exactos, inmediatamente salió la oposición a decir que era la ruina del país, sin hacer un análisis de como se ha comportado la economía en el resto del mundo, en 19 de las 20 economías del G20, las expectativas de crecimiento fueron a la baja y en las 20 hubo menos crecimiento de lo esperado.

Todo ello sumado a la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que sus implicaciones económicas corresponden a todo el producto interno bruto de Suiza, así es el impacto de la crisis de nuestro mayor socio comercial. El problema en México no solo es el contexto mundial, sino la forma tan irresponsable que se manejó la economía en sexenios anteriores, se creció sin desarrollo, a costa de depredar los recursos y comprometer el futuro del país y hoy hay un gobierno responsable que está pagando esos costos y no posponiéndolos.

En los sexenios de Calderón a Peña Nieto la deuda externa se triplico, es decir hubo un crecimiento soportado con deuda, como si en la casa se dijera que se gana más dinero porque se han autorizado tarjetas de crédito, es dinero prestado que cuesta intereses y que se tiene que pagar en su totalidad. Si el dinero se hubiera utilizado en fortalecer la producción y desarrollo no tendríamos los graves problemas que se tienen, pero lo utilizaron en burocracia dorada en regalar el dinero a sus amigos mediante subsidios o condonación de impuestos, en definitiva, despilfarraron el dinero, cuando Peña dijo que no se levantaba pensando como joder a México, otra vez mintió y se burló de los mexicanos. Remataron los recursos naturales y sobreendeudaron al país. Lo que sí ha hecho este gobierno es bajar la deuda externa, porque un país no puede crecer con una deuda tan grande como la de México, todos los ahorros se nos van en pagar deuda.

Desarrollo y crecimiento van de la mano, excepto en México en el periodo neoliberal, ya vimos como el crecimiento fue simulado mediante préstamos y no hubo ningún desarrollo, fueron décadas perdidas, por la corrupción y el cinismo.

Es momento de establecer políticas públicas que permitan que a través del desarrollo de toda la población haya crecimiento, que los mexicanos seamos dueños de los medios de producción, de manera directa y específica y eso sucede en países desarrollados como Alemania, Francia, Canadá, mediante la economía social y solidaria, en Alemania uno de cada cinco de sus ciudadanos pertenece a una cooperativa y en Canadá uno de cada tres, lo cual permite que la gran mayoría de sus ciudadanos gocen de bienestar y la brecha entre los que tienen y los que no tienen no sea tan brutal como en México.

El grupo parlamentario de Morena en su reunión plenaria ha establecido como una prioridad legislativa el fortalecer la normatividad de las sociedades cooperativas, para permitir su fortalecimiento y desarrollo, que se creen más empresas mexicanas, con financiamiento solidario y que el producto del esfuerzo de los mexicanos, se quede en México, lograr con ello la soberanía nacional en la producción ya sea de alimentos, de energía limpias, de transportes, pero sobre todo que el destino de la economía lo decidan los mexicanos y no las grandes trasnacionales que solo se preocupan de las ganancias en el corto plazo y no en el desarrollo.

Solo juntos lograremos rescatar a México de las décadas perdidas que nos dejó el periodo neoliberal.





Diputada Federal Coordinadora Temática de Economía del Grupo Parlamentario de Morena

