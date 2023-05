Ecos lejanos

“LOS VALIENTES NO BAJAN LA CABEZA Y ACEPTAN LA DERROTA, SINO QUE ESTÁN AÚN MÁS DECIDIDOS A LUCHAR POR UN FUTURO MEJOR”. Isabel II, diciembre 2008.





Menudo paquete dejó su madre, la reina Isabel a su primogénito Carlos ante el carácter y en general, el actuar que a lo largo de casi 70 años desempeñó. Se llegó el día de la celebración del evento de coronación del rey Carlos III, suceso que llevará tres días de festejos en todo el Reino Unido, y en los que la sociedad británica está convidada a participar.

Ayer, 6 de mayo, se llevó a cabo la “Ceremonia de Coronación”, un servicio religioso solemne, así como una ocasión de celebración y pompa, dirigida por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby; hoy domingo, el día comenzó con un "Gran Almuerzo de la Coronación", seguido de un “Concierto de Coronación” celebrado en el East Lawn del Castillo de Windsor, con la participación de íconos de la música mundial y estrellas contemporáneas; finalmente mañana, un feriado bancario en el que se invita al público el último día a unirse a "The Big Help Out” ofreciéndose como voluntario en sus comunidades.

“Todos están invitados a unirse, en cualquier día… ya sea organizando una fiesta callejera especial, viendo la ceremonia de coronación o un concierto espectacular en la televisión, o dando un paso adelante durante The Big Help Out para ayudar a las causas que les importan”, declaró Michelle Donelan, secretaria de Digital, Cultura, Medios y Deportes de Reino Unido.

Al efecto, Carlos III reutilizará prendas de otros reyes en su coronación, hecho que ha sido interpretado por expertos como un indicio de que la coronación de Carlos ha sido diferente y más moderada que la que experimentó su difunta madre hace siete décadas, con una ceremonia más corta y enmiendas a algunos de los elementos feudales del ritual: La coronación de la reina Isabel, en la Abadía de Westminster el 2 de junio de 1953, fue el primer evento real televisado en vivo y duró tres horas.

El arribo a la Abadía de Westminster de Carlos III y su esposa Camila, reina consorte, se dio en procesión desde el Palacio de Buckingham, recorrido conocido como "La procesión del rey"; posteriormente, regresaron en una procesión ceremonial más grande, conocida como "La procesión de la coronación", acompañados de otros miembros de la familia real. Finalmente, el rey, la reina Consorte, y los miembros de la familia real, aparecieron en el balcón del Palacio de Buckingham, concluyendo así los eventos del día.

Evidentemente, no todos los británicos están de acuerdo con los eventos; tal es el caso del grupo de campaña antimonárquico Republic, que días antes anunció su protesta cerca de la Abadía de Westminster al manifestar que “la coronación es una celebración del poder y el privilegio hereditarios, no tiene cabida en una sociedad moderna”, dijo el portavoz Graham Smith en un comunicado, agregando: “A un costo de decenas de millones de libras, esta obra de teatro sin sentido es una bofetada para millones de personas que luchan contra la crisis del costo de vida…”

Sabemos que al concierto se negaron a asistir artistas tan importantes como Sir Elton John, Adele, Harry Styles, Robbie Williams -se dice que no quisieron verse vinculados a los escándalos y la mala opinión a la que la familia real ha estado expuesta en los últimos años-; el concierto será encabezado por Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, y el grupo británico Take That por mencionar solo algunos.

Según un sondeo de Yougov, el rey Carlos asciende al trono con un 56% de popularidad; no obstante, de acuerdo con otro sondeo -previo a la muerte de la reina-, una cantidad mayor de británicos preferirían tener al príncipe William como rey.

Por otra parte, está la figura de Camilla, la reina consorte, quien, pese a que su popularidad ha ido en aumento, continúa observándose como una persona “divisoria” en la familia. Una encuesta de CNN de 2015 encontró que uno de cada cuatro británicos la había apreciado más y que menos personas se oponían a verla como reina.

En los últimos tiempos, el rey Carlos pidió a Harry y Meghan que desalojen la casa de Frogmore Cottage, residencia que era su último vínculo a su vida en el Reino Unid y que la reina Isabel II le había regalado a Harry...

Finalmente, hablemos un poco de trivialidades importantes ante un suceso de trascendencia mundial, refiriéndonos a la moda… en definitiva, la forma en la que viste la monarquía es importantísima pues captura la atención y es un vehículo para comunicar mensajes de poder, autoridad o solidaridad, por lo que la coronación ha sido un poderoso escaparate para enviar un mensaje al mundo que enlaza modernidad y tradición. Dado que, a decir de los expertos, la coronación es una ceremonia que data de hace más de mil años, totalmente ligada a la tradición, pero a la vez un importante papel de la monarquía es representar a la nación y, por ello, ha de representar al Reino Unido moderno y su diversidad”.





En fin, un evento de pompa y gala que, pese a todas las vicisitudes monárquicas, ha acaparado la atención del mundo.

