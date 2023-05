Ecos lejanos

“LA AMBICIÓN ES COMO UN TORRENTE: NO MIRA NUNCA HACIA ATRÁS”.

Ben Jonson.





Todo parecía indicar que Citibanamex, uno de los bancos con mayor historia y trascendencia en nuestro país, quedaría en manos del Grupo México, encabezado por German Larrea; en días pasados se dio a conocer que el banco no pasará a tal institución, y en cambio se colocarán sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores.

A través de la historia, el otrora Banco Nacional de México fue preferido de los mexicanos; sin embargo, el 17 de maro del 2001, el consorcio estadounidense Citigroup adquirió dicha Institución bancaria cuyo costo fue de 12,500 millones de dólares, cuando la cotización equivalía a 9.16 pesos por dólar.

Ciertamente es triste observar la decadencia de uno de los que figuró entre las principales instituciones financieras de México, víctima de malas decisiones que hoy lo llevan a anunciar la suspensión del proceso de subasta, por el que solo figuraba un posible interesado, Grupo México: la situación obliga a ofertar sus negocios de consumo y banca empresarial mediante Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa de Valores en 2025, en la siguiente administración.

Derivado de lo anterior y en busca de dar el máximo valor a sus accionistas -así lo ha señalado el banco-, el proceso de venta será más largo puesto que se busca mantener la venta del negocio en un solo paquete; no obstante, los analistas estiman que esto podría no gustar a los inversionistas: "Podría ser una mala noticia para el inversionista de Citi porque ya estaba en vísperas de deshacerse del negocio que habían planteado", dijo en entrevista Alejandra Marcos, economista de Intercam, quien a su vez manifestó que la nueva decisión genera un poco de incertidumbre ya que con una OPI debe haber una valuación y no queda muy claro cómo obtener una mejor valuación que con la compra directa.

La situación del banco ha derivado de un proceso muy accidentado dado que, Citi anunció públicamente la venta de Banamex convocando a una subasta de los interesados lo cual se pudo haber evitado si se acerca con empresarios interesados en busca de concretar un acuerdo privado. En contrario, con el anuncio público concedió un gran poder de veto al gobierno Lopezobradorista que, lejos de otorgar concesiones, comenzó por vetar a cualquier institución extranjera para participar en la compra, habría de ser un mexicano quien se quedara con Banamex.

Dadas las condiciones, Grupo México fue el interesado; no obstante, la operación se politizó en extremo al grado de que el Prejidente, con clara intención de presionar a Larrea para aceptar la expropiación bajo una mínima indemnización, ordenó a la Marina ocupar “temporalmente” las instalaciones de una de sus empresas.

Así pues, German Larrea desistió; muy comprensible ante la expropiación de una de sus empresas vía Fuerzas Armadas y ¿todavía desembolsar siete mil millones de dólares por un banco?

Después de todo lo ocurrido, Andrés López manifestó la pretensión de que sea el gobierno de México el que entre a comprar Banamex: al gobierno, nos hace falta un banco”, señaló…

Mientras tanto y en virtud de la situación, los banqueros neoyorquinos decidieron no arriesgar: Banamex mantendrá el negocio de las tarjetas de crédito, la banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, Afore, depósitos y una oferta completa de productos de Banca Empresarial. Además, los cerca de 40 mil empleados, la colección de arte y los edificios históricos seguirán perteneciendo al Activo del banco.

Se espera que el banco trabaje para dividirse en dos: Banamex y Citi México, que atenderá a las grandes empresas: "Este trabajo, incluyendo las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso", dijo el banco, agregando que Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la OPI ocurra en 2025.

En fin, “la ambición es el último refugio del fracaso”, diría mi amada progenitora… cosas de este gobierno que quiere abarcarlo todo.





