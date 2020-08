Ecos Lejanos

“No puedes hacer grandes cosas si estás distraído por cosas pequeñas”





A diferencia de casi todo el mundo, concentrado en asuntos prioritarios como lo es el tema de la salud, y conforme a la influencia de nuestro vecino del norte cuyo principal enfoque radica en asuntos políticos –y raciales-; el caso es que en recuerdo del circo de tres pistas, el show ofrece varios espectáculos a la vez que, a diferencia del orbe, han sido utilizados como distractores para paliar un poco la realidad respecto a la ignorancia, incompetencia e irracionalidad en el manejo de la pandemia.

El caso es que la pista central de la lleva Emilio… se trata del protagonista de una de las peores historias del México actual, otrora predilecto y hoy exfuncionario víctima de los caprichos y la maldad de quienes lo obligaron a delinquir… Sin intención, ignorante y solo dejándose llevar por las ordenes e instrucciones de sus superiores, sin maldad ni malicia…

El caso es que el ambiente está tenso, a partir de los hechos, esperamos cada día un nuevo giro, la exhibición de nuevas formas, propuestas, ideas, personajes antagónicos a los que pueda evidenciarse; pero además, se trata ahora del presidente de un país que, a ejemplo de Poncio Pilatos, buscará llevar a la cárcel a todo aquel expresidente –o lo que sea-, que en el pasado le hayan causado daño en temas de corrupción –él y sus hijos no, por supuesto-, y qué mejor forma que condenarlo vía consulta popular; un tema más aunque sea tantito afuera de las pistas, la rifaaaa!!!! El premio, nada más y nada menos que un avión… De primer mundo, con altos avances tecnológicos, acondicionado para un Jefe de Estado, precisamente ahí está el detalle: México y su Jefe de Estado, no se lo merecen. ¿Para qué dar peras al olmo, diría mi Señora Madre? Ni las aprecia, ni las quiere, ni las merece y, a cambio, sí puede sacar mucho provecho, tanto de la rifa, como del tema, de su exhibicionismo, del papel protagónico que hoy representa y requiere para el próximo período electoral.

Pues bien, todo esto sucede y hemos superado ya la catastrófica cifra de los sesenta mil muertos… el propio Hugo López Gatell lo sentenció así hace apenas dos meses, al considerarlo un “escenario catastrófico” para el país, sobra decir que su fracaso en la estrategia –en forma muy diplomática-, ya ha sido señalado hasta por la Organización Panamericana de la Salud. Y, cómo no sería así, si: en México se aplican 4.5 pruebas por cada millón de habitantes -una de las tasas más bajas a nivel mundial-. Las entidades estatales que decidieron no incorporarse al Insabi –“Instituto de Salud para el Bienestar” (sic)-, tienen mucho mejores cifras, tanto de casos como de fallecidos-, respecto a los que están bajo cuidado del propio Insabi. Adicionalmente, los hospitales privados de renombre -ABC o Ángeles-, tienen una cifra del 7% de pacientes entubados y mínimas defunciones con respecto a los del Sector Salud en los que las cifras han alcanzado un 50%: sobran camas, sí, pero porque la gente muere en sus casas porque no hay pruebas suficientes para que muchos lleguen al hospital…

Y, a diferencia de López Gatell, sin afán de ser catastrófica, negativa ni nada que se le parezca, un mal tema más, el último por ahora: la crisis económica que, aunque el prejidente lo niegue, se profundiza sin menor medida de contingencia, lejos de ello, ¡se presume una recuperación que nadie ve, no existe!!!

Por cada punto en bajada del PIB, se pierden alrededor de 250 mil empleos; se calcula que solo en el segundo trimestre del año se han perdido cerca de 5 millones de empleos y Andrés López presidente hay dicho que en agosto se llevaban creados –¿recuperados? - cerca de 66 mil empleos perdidos; se requieren 70 meses -todo un sexenio-, pensando que no aumentará la población económicamente activa… Esta fácil…

La buen anoticia, ¡la entrada es gratis!!! Hay show y tenemos opciones. La mala, nuestra economía ha caído drásticamente y no se puede cobrar boleto, ni siquiera para una rifa , y menos de un avión...

Sabemos que el proyecto económico de esta administración radica en el regreso de Pemex y la CFE, reconociendo su figura monopólica respecto a la generación de energía e hidrocarburos, aunque se ha dicho también que las pérdidas registradas por las dos son inmanejables.

Escenografía, coreografía, actores protagónicos y secundarios, todos listos, ¡arriba el telón! Pero cuidado, evitemos que el telón baje, en verdad la realidad cuando enciendan las luces no nos va a gustar y, el show debe continuar. ¿Casi para terminar la obra, despertamos?





