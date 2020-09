Ecos lejanos

Politizar la desgracia…

A decir del Prejidente Andrés López, la difusión en el caso de la tomas de oficinas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido extrema porque “la prensa conservadora, los medios de comunicación, lo magnifican para perjudicarnos. Hay mucho encono, coraje en contra de Rosario Piedra… Hay una demanda justa de que se atienda, pero ya se convirtió en un asunto, vamos a decir, político…”, eso dijo López Obrador.

Ciertamente la causa que motivó la toma por parte de mujeres agraviadas por los delitos cometidos en contra de sus hijos, es indignante; sin embargo, ¿no es más indignante, humillante y frustrante el intento de justificación de quien fue electo democráticamente, incluso, como lo han expresado ellas mismas, derivado de su propio sufragio en aras de la confianza que había depositado en él, en sus falsas promesas y en “su Cuarta Transformación”? Tal parece que el mensaje no es claro, más allá de varios cuadros con las figuras de Benito Juárez, Miguel Hidalgo, José Ma. Morelos, Francisco I. Madero, etc., López Obrador habría de considerar los sucesos que cada una de estas familias que hoy se atreven a retar a su gobierno, han pasado para exigir así justicia.

Yesenia Zamudio, madre de Marichuy, joven de 19 años, asesinada por dos delincuentes que pretendieron abusar de ella dentro de las instalaciones del IPN, uno de ellos su profesor. Erika Martínez, madre de una pequeña que en 2017, a los siete años, fue abusada sexualmente… su agresor está prófugo.

El caso es que, pese a los dichos de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero quien recibió a las representantes del movimiento, evento en el que la Ombudsman Rosario Piedra brilló por su ausencia, manifestó estar atendiendo sus demandas, las familiares y víctimas recluidas en la CNDH negaron las declaraciones de la Secretaria, rechazando igualmente la idea de abandonar el inmueble que ocupan en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

En voz de sus compañeras, Erika Martínez alegó: "A mí no se me ha cumplido mi demanda, porque mi demanda es que todas seamos atendidas (...) sí se me dijo que se va a ver cómo va mi proceso, pero no me han dado una solución, sale lo mismo, son puras promesas y nosotras ya no queremos promesas… vamos a seguir en pie de lucha hasta que esto se acabe".

Al hablar sobre las negociaciones mantenidas con Sánchez Cordero, Yesenia Zamudio, declaró que el miércoles no se negoció la liberación del edificio de la comisión, por lo que se mantendrán en el lugar: "Somos miles y miles de víctimas en el país, y si no nos da solución vamos a seguir tomando instalaciones con o sin su autorización"… adicionalmente, manifestó “si las autoridades no están de acuerdo en la ocupación de edificios, yo tampoco lo estoy con los asesinatos de mujeres”.

Lejos de encontrar una respuesta en la administración, parece que se pretende negar a las víctimas de la violencia y los feminicidios, de lo contrario, imposible comprender el argumento de la Comisionada que, como no es ministerio público, no puede hacer justicia, cuando precisamente de eso se trata su labor, de atender, escuchar, acercarse, gestionar, denunciar… qué nadie le ha explicado que esa es su función y para eso fue puesta ahí? ¿En verdad no lo sabe, no lo entiende?

No señor Andrés López, no se trata de un tema partidario ni politizado, se trata de un tema de derechos humanos, se busca justicia y debe ¡YA! tener respuestas; independientemente de que venga del pasado, lo conoció desde antes de pelear la Presidencia, le guste o no, se trata de víctimas y como tal deben ser tratadas.

Yo sí creo que el tema de género podrá dar fuertes dolores de cabeza a la actual administración. Se trata de aguerridas mujeres, cansadas, hartas del maltrato, de la violencia, de ser ignoradas durante muchos años. De hecho, dentro de las cifras derivadas de la elección que llevó a López Obrador a la Presidencia, fuimos las mujeres quienes menos votamos por él, no lo queríamos desde entonces: el pueblo bueno y justo que lo llevó a donde está, fue comandado por los hombres y hoy se empieza a reflejar en los hechos. Veremos…





Y por cierto, ¡VIVA MÉXICO!!!!

