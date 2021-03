Ecos lejanos

"NO SERÉ UNA MUJER LIBRE MIENTRAS SIGA HABIENDO MUJERES SOMETIDAS".

Audre Lorde.





Lo que la presidencia pretendió fuera “Muro de la Paz”, se convirtió en un muro de “dolor”: de las láminas que lo conformaban, se realizó una ofrenda a las miles de víctimas, a quienes ya no pueden hablar, por las mujeres que tienen miedo de hacerlo y a las que no saben cómo hacerlo, ante un discurso hueco del Ejecutivo, en el que prevalecen la omisión y la indiferencia.

En esa valla, en el “Muro de la Paz”, fueron escritos sólo algunos de los nombres de mujeres que han perdido la vida sólo por el hecho de ser mujeres ¿difícil de entender? Lo que el Prejidente habría de esforzarse en comprender es que en las protestas y en las consignas no se lanza un llamado a la guerra; se trata de reclamos que dan oportunidad de recordar asuntos pendientes que han costado millares de vidas, ¿o acaso querrá el Ejecutivo tenernos como enemigas? Se trata de promover un cambio cultural que nos permita a las féminas dejar de cuestionar cada día, ¿por qué nos están matando???

La muralla al Palacio Nacional fue una afrenta; quitarla fue todavía peor, luego de que miles de mujeres encontraron en ella la manera de homenajear a las víctimas y alzar la voz en pos de la inminente necesidad de reconfigurar este México para hacer de él un país más seguro.

No obstante, el pasado lunes, tras la manifestación y arribo al Zócalo capitalino, no tuvo que pasar ni una hora para que el “Muro de la Paz” se derrumbara al no resistir los embates de quienes, enardecidas, reclamaban justicia frente a feminicidios, violaciones, discriminación, golpizas, violencia, amenazas, etcétera. Pero también, para mostrar el hartazgo hacia los Félix Salgado y la ignorancia de Andrés López hacia su movimiento, del que el propio presidente desdeñó diciendo que “son marionetas de los conservadores” ...

Al son de consignas como: “¡Los violadores no serán gobernadores!” “¡Obrador defiende al violador!”; “¡Ni perdón ni olvido!”; “Hoy somos noticia, pero no descansaremos hasta ser historia”; “¡Ni una más, ni una más, ni una asesinada más!”, mujeres con vestimenta negra y policías encargadas de la defensa de Palacio quedaron frente a frente, tronaron petardos, se aventaron agua y, desde atrás de las vallas, lanzaron gases lacrimógenos a las manifestantes -a la fecha el gobierno de la CDMX lo niega, pero de que los hubo, no hay duda-.

Y así las cosas, con un presunto violador que muy probablemente contenderá por la gubernatura del Estado de Guerrero, ante un “Muro de Paz” del que dispararon diversos objetos, bajo un temeroso equipo de seguridad montado en la azotea de Palacio Nacional para impedir el sobrevuelo de drones, llegamos al 8 de marzo de este 2021, con el firme propósito de las féminas para persistir en este movimiento: ni un paso atrás. Aún enfrentando vallas que se han de derrumbar, éstas no serán causa de división ante un tema de violencia de género nos une a todas.

Unas cuantas frases del lunes, que vale la pena recordar:

“Ni calladas ni ausentes, mujeres valientes”.

“Yo protesto porque tengo mamá, hermana, primas, amigas. Yo protesto porque ya estoy cansada de salir a algún lugar y llegar llorando porque en el camino me acosan”.

“Luchar hoy para no morir mañana”.

“Somos el grito de las que ya no están”.

“¡México lindo y qué herido!”

“Nos sembraron miedo, nos crecieron alas”.

“Yo protesto porque cuando me pasó a mí, sentí culpa”.

“Los agresores deben ir a la cárcel, no al poder”.

“Perfecto ejemplo del uso desproporcionado de la fuerza”.

“Están lucrando con la muerte de las mujeres y nos utilizan con fines políticos e ideológicos”.

“Si mañana soy yo, quiero ser la última”.

¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo”.

“Ya chole de impunidad. Ningún agresor al poder. ¡Nos vemos en las urnas!”

Nada justifica que te toquen sin tu consentimiento. Eduquen a sus hijos varones para que las mujeres no tengan que tirar monumentos”.

“Ni las vallas ni el gobierno detendrán al movimiento”.

“Y las vallas, paredes y monumentos no alcanzan para escribir los nombres de nuestras muertas y desaparecidas”.

“De camino a casa quiero ser libre, no valiente”.

“Mi país me ha hecho vivir realmente eso que dicen de ‘un día estás, al otro quién sabe’”.

“UN VIOLADOR NO SERÁ GOBERNADOR”.

“Qué padre ha de ser que te sientas protegido... como el palacio o los monumentos”.

Evidentemente y como en muchos temas, no se ha sabido manejar el problema; el costo de ello y las mujeres podemos provocar grandes problemas para Morena y el Prejidente en las urnas, ahí nos vemos...





gamogui@hotmail.com