Ecos lejanos

“NO QUIERO NI RECHAZO NADA DE MODO ABSOLUTO, SINO QUE CONSULTO SIEMPRE LAS CIRCUNSTANCIAS.”

Confusio.





Vayamos a la costosa consulta popular celebrada el pasado domingo: solo siete de cada cien electores, participaron, cifra que sorprende, pero sabíamos que no iba a ser diferente dado que se trató de una pregunta ambigua, en un momento inoportuno dado el costo que ello implicó -alrededor de 500 millones de pesos-, ahora tan necesarios en otros ámbitos como el sector salud.

Se trata del primero de varios “ejercicios democráticos” que la administración Lopezobradorista pretende realizar; a decir del Prejidente, y pese a la escasa convocatoria, “la consulta fue un éxito”… al subrayar que con este tipo de prácticas nunca fracasará la democracia, pues es el mejor sistema de gobierno para resolver conflictos, podemos concretar su omisión respecto a que es justo en el sistema democrático en el que los ciudadanos elegimos a nuestros representantes encargándoles operar las herramientas políticas de las que se sirve el Estado.

Para la autoridad electoral -INE-, también lo fue, solo que, con razón: a decir del presidente consejero, Lorenzo Córdoba, “se realizó contra viento y marea”, y al salir en defensa del órgano electoral, reiteró que nunca se van a pelear con el Presidente de la República, sea quien sea.

La consulta no fue sobre el juicio a los expresidentes; la pregunta elaborada por la SCJN no era clara en ese planteamiento, como tampoco la posibilidad de procesar a los exmandatarios ni a ningún otro funcionario, la aplicación de la Ley no se puede ni se debe consulta, si alguien cometió violación a ella, se debe seguir el procedimiento jurídico correspondiente y, en caso de haber pruebas se habrá de proceder conforme a lo conducente.

Lo cierto es que todo lo relacionado con esta consulta no es más que un ejercicio propagandístico que, conforme a nuestros tiempos, es útil para disfrazar los innumerables problemas que hoy padecemos una vez que comienza la segunda mitad de una administración inmersa en muchísimos y graves daños, incluso propiciados por ella misma.

Sin embargo, más allá de las excusas para justificar el porcentaje de participación, coincidimos con Andrés López: “Yo creo que esto no descarta la posibilidad de que haya juicios. La autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar cuando se trata de asuntos judiciales, siempre y cuando haya pruebas y elementos, esto queda abierto. La consulta más que nada era para iniciar procesos, siempre y cuando se lograra que fuese con una participación del 40 por ciento y de esa manera vinculatoria...”

Confiar en que la aplicación de la ley, eso es lo que debemos hacer y nos debe inspirar el Gobierno Federal, no se trata de aplicarla a modo, a capricho o dependiendo de quién se trate, se trata de inspirarnos confianza y saber que cuando haya elementos para investigar a cualquier persona, trátese de quien se trate incluyendo políticos del presente o del pasado, se realicen acciones apegadas a la Ley, a fin de esclarecer las decisiones políticas, así lo pretendía hacer saber la consulta, asilo queremos todos, aunque para ello no es necesario realizar costos ejercicios sin razón....

