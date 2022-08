Ecos lejanos | Al drama nuevamente… 

En una sociedad basada en la explotación, la naturaleza humana se degrada.

Piotr Kropotkin





El pasado 3 de agosto, diez trabajadores quedaron atrapados en la mina Agujita o Pinabete en “Las Conchas”, municipio de Sabinas Coahuila. Las criminales políticas de las empresas, la corrupción y/o omisión de las autoridades han cobrado muchas vidas: entre 2000 y 2019, más de dos mil quinientos mineros quedaron incapacitados permanentemente. Recordando la tragedia de Pasta de Conchos, 65 trabajadores murieron, en Barroterán ocurrió un siniestro -igualmente el 3 de agosto de 2012-, en donde 6 mineros perdieron la vida; de 2012 a 2015 murieron 200 mineros del Grupo México -tan sólo en el año 2012 perdieron la vida en las minas 23 trabajadores-…

La actividad en las minas de carbón, convierten a Coahuila el estado con más incapacidades permanentes: resulta verdaderamente dramático que en un solo estado las minas de carbón sean causa constante de la tragedia: en junio de 2021 en la mina predio Rancherías municipio de Muzquiz, siete mineros perdieron la vida.

Es sabido además que, pese al riesgo que la actividad implica, el salario de los mineros mexicanos es alrededor de 15 veces más bajo que el sus contrapartes en EU y Canadá, conociendo igualmente las malas condiciones laborales, falta de equipo y nula seguridad e higiene.

La región carbonífera de Coahuila recurrentemente ha debido enfrentar accidentes en minas, lo cual se traduce en lesiones y muertes; sabemos que ello se podría evitar si se tuviesen mejores medidas de seguridad, además y principalmente, mecanismos que garanticen su cumplimiento.

La mayor parte de los accidentes, se concentran en los llamados “pocitos”, se trata de minas informales, agujeros en la tierra de donde el carbón es extraído con muy pocas o nulas medidas de seguridad, de tal forma que el primer objetivo de una política integral de seguridad ha de ser la clausura total de estas unidades de negocio, además de sanciones severas para las empresas que continúen esta práctica por demás abusiva.

Pero además, es imposible omitir la responsabilidad de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Federal dado que, entre sus atribuciones se cuenta la revisión de la seguridad en las minas; es evidente que su política no ha sido muy proactiva en sus visitas, para verificar el cumplimiento de las observaciones y requerimientos que se han hecho a cada mina en el pasado, aplicar sanciones cuando las mismas no se cumplan y clausurar temporalmente o en definitiva la operación de las minas que no tengan las condiciones necesarias para operar de forma óptima.

Finalmente e igualmente relevante, es la previsión: siempre existe la posibilidad de que se susciten accidentes, pero lo ideal es que exista la inversión para la reacción inmediata, lo cual implica que en forma permanente se cuente, en Sabinas o en Rosita con la maquinaria de perforación, bombas de extracción de agua y personal capacitado para responder a derrumbes o inundaciones en minas, ya que las acciones tempranas incrementan las posibilidades de realizar rescates con vida de los mineros.





