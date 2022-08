“LA FELICIDAD PARA MI CONSISTE EN GOZAR DE BUENA SALUD, EN DORMIR SIN MIEDO Y DESPERTARME SIN ANGUSTIA.” Françoise Sagan.





Hace mucho tiempo es sabido el altísimo índice delincuencial que padece nuestro país, es una realidad que durante este año 2022, conforme pasan las semanas se han acumulado récords: el día más sangriento, la semana con mayor índice de muertes por causa criminal, el fin de semana con más asesinatos, el mes que marca un nuevo máximo histórico: un cotidiano que se aferra a volverse parte de nuestros días, pese a nuestra negativa y aceptación.

Como todos sabemos, se activó un dispositivo sincronizado para explotar en cinco estados; sin embargo, lo más preocupante es que, en lugar de ocuparse de los hechos, el gobierno se preocupa por disfrazar imágenes y hacerlas creíbles para que sus narrativas encajen en la realidad: por una parte, para justificar la militarización, y por otra para acusar caos y descontrol ¿terrorismo, guerra interna, macrorredes del crimen?

El gobierno de Andrés López ha intentado presentar los bloqueos y masacres en Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Chihuahua y Baja California como una estrategia propagandística del narco, justificando la violencia como una prueba de resultados de su estrategia de seguridad; no obstante, por más de tres sexenios la violencia se ha venido multiplicando, y ahora el estallido se da en tiendas de conveniencia incendiadas, unidades de transporte público y de personal igualmente en llamas, atreverse a ir a cenar a una pizzería en Ciudad Juárez, puede ser también una sentencia de muerte

“Hay un interés de nuestros adversarios de magnificar las cosas y de hacer un periodismo sensacionalista, amarillista… La violencia es más una cuestión de percepción fraguada por malévolos conservadores”, dijo el prejidente Andrés Manuel López en Palacio Nacional.

Por su parte, el secretario de Gobernación Adán Augusto López afirmó: “Sostenemos que tiene mucho de propagandístico. Le voy a dar un ejemplo, nada más en el último día del año pasado en París quemaron 874 vehículos, anoche u hoy en la madrugada en las mismas calles de París creo que son 17 vehículos quemados (...) No son atentados terroristas, no hay que magnificar los hechos, no va más allá de la propaganda”.

Es posible que la autoridad piense que su relato sobre la violencia pueda repercutir en que, sus creyentes, piensen que los hechos hablan de una posible recuperación de la seguridad y la pacificación, es decir, que el país y la estrategia anticrimen “van bien” y hay resultados...

La verdad es que en Palacio Nacional y en el entorno presidencial, no importa el fuego ni la sangre derramada, lo importante es su narrativa, baste recordar las palabras de Adán Augusto: “Yo le diría que, contundentemente, que la estrategia de seguridad de México está dando resultados. Ya fueron presentados aquí los números, las estadísticas, hay una clara tendencia a la baja de la incidencia delictiva…”

La manipulación de los hechos agrava la violencia dado que niega la realidad e impide establecer acuerdos que intenten detener la estela de sangre y fuego: hoy las muertes no se traducen en violencia, son cuestión de percepción, contra la estrategia gubernamental, contra los abrazos.





