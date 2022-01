Ecos lejanos | El testamento

Un testamento -del latín testario mentis, 'testimonio de la voluntad'-, es el acto jurídico por el cual una persona estipula quien o quienes serán las personas -familiar o un tercero-, que podrán disponer de todos sus bienes al momento de su muerte. El testamento también admite actos de carácter no patrimonial, como pudiera ser el reconocimiento de hijos. Cuando una persona muere sin dejar testamento, se dice que ha fallecido intestada. Si bien generalmente el testamento es una disposición de bienes, hay que reconocer que existen declaraciones de voluntad que no consisten en ello y que pueden ser materia de un testamento.

Sabemos que el prejidente Andrés López padece problemas cardiacos; sin embargo, no conocemos claramente su estado de salud. El fin de semana pasado, López Obrador fue sometido a un cateterismo, según él, “de rutina” para checar su estado general. Por fortuna -dado que a nadie se le desea nada malo y menos aún en materia de salud-, en el procedimiento no se encontró mayor; no obstante, su ingreso al hospital nos sorprendió a casi todos los mexicanos, aunque quizá no tanto como sus declaraciones posteriores respecto a haber realizado un “testamento político para asegurar la gobernabilidad del país”, en caso de que él llegara a faltar.

En su mensaje a la sociedad, sentenció: “Quiero también decirles que tengo un testamento político. No puedo gobernar un país en un proceso de transformación, no puedo actuar con responsabilidad, además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, y mi trabajo, que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida. ¿Cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso” … dijo confiar en que el documento no iba a ser necesario, pues “vamos a seguir juntos”, pero eso no elimina la duda sobre la pertinencia de haberlo hecho y pero, hablar de él: aunque la figura del testamento político no existe en la legislación mexicana, suena descabellado que el mandataria haga referencia al respecto.

Aparentemente, no hay nada que temer sobre la salud del ejecutivo, pero hay situaciones que los mexicanos tenemos derecho a conocer con antelación como lo es una visita programada y de rutina al hospital…

Respecto al testamento político, aunque en México no tiene validez, se trata de un acto que algunos políticos realizan en consciencia de su propia vulnerabilidad: Bajo el sistema político de la monarquía, el rey puede decidir quién lo va a sustituir al momento de su muerte, pero en una república, como es el caso de México, el Artículo 84 de la Constitución estipula qué hacer ante la falta del Ejecutivo y en el caso de la presente administración, se han rebasado los primeros dos años, por lo que se establece que el secretario de Gobernación asumiría provisionalmente la Presidencia y, en un máximo de 60 días, el Congreso de la Unión, erigido en Colegio Electoral, nombraría, por mayoría de votos, a un presidente sustituto para que finalice el periodo.

“Hay Presidente, para… un tiempo”, dice López. “Ya no quiero seguir hablando de estas cosas… Ya espero que… ya no hablemos de esto, y solamente de la felicidad de nuestro pueblo”, imploró.

El tiempo se agota y el período presidencial para el que fue electo está a poco más de la mitad, aunque aun no ha sido suficiente para que el prejidente no ha sido capaz de comprender el país que tiene en sus manos ni el mundo al que diariamente se enfrenta.

Pasando a otra cosa, tengo la fortuna de haber llegado a la “juventud de la senectud”. En el recuento de los años -que no de los daños que ha habido en el transcurso de estos sesenta años-, no hay más que agradecer la vida, la presencia de la familia, la compañía de todos quienes en algún momento me han acompañado en el recorrido… no hay mejor testamento en ningún aspecto, que la huella dejada en el camino gozando de salud, plena de amor y con la bendición de Dios. ¡¡¡Gracias, gracias, gracias!!!





