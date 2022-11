Ecos lejanos | En elecciones, el pueblo tiene la ilusión de ejercer el poder

Entre las propuestas del presidente para la reforma electoral, se plantea que sean los partidos políticos los que determinen los perfiles, tanto para formar parte del Consejo de lo que sería el nuevo instituto, como para los magistrados que lleguen al Tribunal Electoral; no obstante, será el pueblo quien defina los nombramientos, mediante el voto popular.

El caso es que el pleito por la reforma electoral genera un debate en la opinión pública que evidencia, tal como le gusta al prejidente la creciente polarización del país; apenas salimos de la división sobre la reforma militar, y ya estamos en la confrontación por el INE, solo que esta vez puede tener mayores repercusiones dado que se trata de consensos políticos en los que, hasta ahora, se han desarrollado elecciones libres y verosímiles: se trata de lograr una reforma sin acuerdos que permita jugar sin respaldo en reglas electorales y para llegar a los resultados deseados en los comicios del 2024.

Sabemos que, a lo largo de los años, Andrés Manuel ha invocado elecciones fraudulentas; se trata hoy de asegurar que el INE es corrupto y controlado por sus enemigos “conservadores”. En el momento actual, el riesgo de la reforma no es reconocer las deficiencias del sistema electoral, sino hacer estallar la política de consensos partidistas, sin dejar de reconocer también que en ningún momento se ha logrado vencer la desconfianza de contar con una democracia cara y de baja calidad.

Se trata, al parecer de muchos, del regreso a un sistema monopartidista, es decir una regresión de muchos años que, las autoridades electorales no reconocen públicamente por temor a la confrontación y aún mayores represalias presupuestales; no obstante, cúpulas empresariales, diversas ONG, la Iglesia, etcétera, rechazan la propuesta que también, hemos de decirlo, tiene cosas buenas como disminuir el dinero a los partidos, no así sustituir al INE ni elegir nuevos consejeros por voto directo de la gente…

Estamos a un año de iniciar el periodo electoral, no es el mejor momento para hacerla, máxime observando su base en juicios peyorativos y extremistas como exterminar en lugar de renovar, justo respecto a reducir el costo del INE y los partidos, o injusto para alertar respecto a la pretensión del partido oficial a perpetuarse: lo único de lo que no puede prescindir una reforma electoral es de consensos, dado que ello nos llevaría a propiciar aun más la división y ahondar el enfrentamiento hacia 2024.

Lo cierto es que el tema ya está en donde y como le gusta al prejidente; quizá por descuido del INE, el tono subió y hay mayor presión política y social; el mandatario se burló de los números que hoy aportan a su intención de reconfigurar al instituto que, aunque todo es perfectible, ha funcionado…

La encuesta arrojó que sólo 27% de los participantes dijo estar enterado de la reforma propuesta; también aportó que sólo dos de cada diez entrevistados consideraron muy necesaria la reforma electoral. La política radica en la negociación y el acuerdo, debe evitar a toda costa la polarización, máxime cuando ella pretenda barrer con todo un sistema electoral que, de la misma manera, la opinión pública reconoce funciona bien.

gamogui@hotmail.com